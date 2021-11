Michelle Hunziker e Anna Tatangelo, sfida a colpi di seno: quale scollatura ha vinto il braccio di ferro?

08 novembre 2021 a

a

a

E' stata una vera e propria sfida a colpi di seno quella combattuta tra Michelle Hunziker e Anna Tatangelo, nella prima serata televisiva di domenica 7 novembre. Su Canale 5 è tornato All Together Now - La musica è cambiata ed entrambe si sono presentate sul palco con evidenti scollature. Hunziker conduce il game show prodotto da Endemol Shine Italy, mentre Anna Tatangelo fa parte della giuria vip con Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax, giudici che si sommano al Muro Umano e che valutano le esibizioni che gli artisti presentano sul palco. Sono 14, infatti, i concorrenti che si sfidano nel corso delle puntate e concorrono per il premio finale da 100mila euro messo in palio da Wind Tre, oltre che per la possibilità di realizzare una cover con R101, la radio partner del programma.

Quarta Repubblica, Nicola Porro intervista Matteo Salvini. Tra gli ospiti il presidente di Ita Airways

Michelle Hunziker si è presentata sul palco indossando un abito che metteva in clamorosa evidenza il suo prosperoso seno. Ma la stessa cosa ha fatto Anna Tatangelo, seduta tra i giudici con un vestito altamente provocante. Ovviamente, come sempre accade in casi del genere, sono subito fioccate le battute sui social. Chi ha vinto il presunto duello in questa puntata: la conduttrice o la giurata? Il social pubblico si è diviso.

Tove Villfor, la coppia con Alvise Rigo e la carriera di attrice. Il mistero della vita privata

Come al solito, non sono invece mancate le polemiche tra i giudici vip e quelli del Muro, spesso divisi dal giudizio sulle esibizioni dei 14 concorrenti in gara nella seguita trasmissione del principale canale privato del Paese. Siamo soltanto alle battute iniziale della gara e sicuramente ne vedremo e ne ascolteremo delle belle nelle prossime settimane, ma ovviamente ora l'attenzione è accesa anche sui look con cui si presenteranno Michelle e Anna, come se si fosse innescata una sfida sottotraccia. C'è chi è convinto che anche domenica prossima faranno sfoggio dei loro fisici e della loro bellezza.

Pierfrancesco Favino, ecco come conobbe la compagna Anna Ferzetti: con lei le figlie Greta e Lea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.