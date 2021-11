Stasera in tv, 8 novembre 2021, Quarta Repubblica: Nicola Porro intervista Matteo Salvini. Tra gli ospiti il presidente di Ita Airways

08 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 8 novembre 2021, consueto appuntamento su Rete4 - dalle ore 21,25 - con Quarta Repubblica, il talk di approfondimento dei temi d'attualità condotto da Nicola Porro. Nella puntata di oggi si parlerà del timore di eventuali restrizioni dovuto alla pandemia in vista del prossimo Natale. Previsto un aggiornamento sugli sbarchi in Sicilia e in Calabria, aumentati in queste ultime ore, e poi dei progetti sul Pnrr. Atteso ospite Matteo Salvini: Nicola Porro intervisterà il leader della Lega attorno alle 22.

Nel corso della serata, ampio spazio anche ai “furbetti” del reddito di cittadinanza, alle difficoltà economiche di molte famiglie italiane dopo quasi due anni di pandemia e ai progetti bocciati e all’ombra delle speculazioni sui finanziamenti in arrivo con il Pnrr. E ancora, un reportage dalla Danimarca, che, insieme ad altri undici Paesi europei, ha chiesto all’UE di finanziare barriere ai confini per fermare l’ingresso dei migranti. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà con Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, la compagnia di bandiera che il 15 ottobre ha sostituito Alitalia.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso, l’infettivologo Giovanni Di Perri, il sociologo Luca Ricolfi, il magistrato Alfonso Sabella, il senatore del Gruppo Misto Tommaso Cerno, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, la giurista Vitalba Azzolini, Benedetta Frucci, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Massimo Fini, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone. Come in ogni puntata, poi, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

