Tove Villfor, la coppia con Alvise Rigo e la carriera di attrice. Il mistero della vita privata

Tove Villfor è tra le protagoniste di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai1. La ballerina - ma anche attrice e modella svedese - fa parte del cast di insegnati dello show di Milly Carlucci e balla in coppia con Alvise Rigo.

Tove ha iniziato a ballare da piccola e grazie al suo talento è riuscita a girare il mondo. Adesso vive a Roma. Negli anni ha studiato anche recitazione ed entrata a far parte del cast Che Dio ci aiuti, serie tv con Elena Sofia Ricci in onda sempre sulla Rai. Tove Villfor sembrerebbe non essere fidanzata anche se nel passato pare abbia avuto una relazione con Stefano Oradei, anche lui ballerino di Ballando con le Stelle. Tra i due ci sarebbe stata una relazione prima che lui ne iniziasse una con Vera Kinnunen.

Alvise Rigo, ex giocatore di rugby, prima della partecipazione a Ballando con le Stelle, è stato avvistato al Festival di Sanremo; deve chiaramente molto ad Antonella Clerici che ha creduto nelle sue qualità professionali. E’ anche stato addetto alla sicurezza in eventi privati e per star come Kendall Jenner e proprio Clerici. Rigo è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. e. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una storia molto importante, terminata prima di trasferirsi a Milano. Nel 2019 è stato fotografato con la figlia di Berlusconi, Eleonora, ma tra i due pare c'è stata solo un’amicizia.

