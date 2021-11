Simona Marchini, dalla figlia Roberta con Roberto Paolopoli al dolore più grande: "Aver perso quattro bambini"

07 novembre 2021 a

a

a

Simona Marchini, all'anagrafe Simonetta, è una delle più amate conduttrici televisive degli anni Ottanta, soprattutto con Renzo Arbore, poi ha deciso di intraprendere la carriera di attrice riscuotendo grande successo. Ha lavorato con grandi artisti italiani ed è stata una presenza fissa in televisione: tra i ruoli ricoperti anche quello nella fiction di Don Matteo, dove interpretava la madre del capitano Tommasi, Simone Montedoro.

Fabio Volo, due figli con Johanna Hauksdottir: il primo incontro nella palestra dove lei insegnava pilates

Nata a Roma il 19 dicembre 1941, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Simona Marchini è la figlia dell’imprenditore Alvaro Marchini, che negli anni Settanta è stato presidente della Roma. E' cresciuta nel tranquillo quartiere romano di Monteverde Vecchio, dove ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. E' stata sempre una ragazza molto portata per lo studio: si è iscritta all’Università La Sapienza di Roma e si è laureata in Lettere Moderne. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Simona Marchini è stata sposata due volte. Il suo primo marito è stato il barone Roberto Paolopoli, un suo amico d’infanzia, dal quale ha avuto la sua unica figlia Roberta.

Romano Prodi, le accuse al Pd sul Ddl Zan e quel richiamo al realismo ad Enrico Letta

Nel 1970 è convolata a nozze con Franco Cordova, ai tempi capitano della Roma, la squadra diretta da suo padre. L’unione tra Simona e Franco è durata fino al 1980, quando una profonda crisi li ha separati. E' stato proprio in quel periodo che la donna ha colto un’importante occasione per debuttare nel mondo dello spettacolo. Sempre per quello che riguarda la vita privata, in una vecchia intervista a Vieni da me, lo show di Caterina Balivo, in una sua ospitata nell’ottobre 2019, ha raccontato che il dolore più grande che ha provato “è aver perso 4 bambini: è stato terribile. Il lavoro mi ha salvata: ha tirato fuori la mia parte sognatrice e fantasiosa", le sue parole. Simona Marchini è tra gli ospiti di Che tempo che fa, con Fabio Fazio, nella puntata di domenica 7 novembre.

Luciana Littizzetto, i due figli in affido Vanessa e Jordan e la storia con il musicista Davide Graziano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.