Elena Sofia Ricci, la figlia Emma con Pino Quartullo e le seconde nozze con Stefano Mainetti

Bella, talentuosa, fine: ce ne sono poche come lei nel panorama del grande e piccolo schermo italiano. Parliamo dell'attrice fiorentina Elena Sofia Ricci (pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri) nata il 29 marzo 1962 e dunque 59enne del segno dell'Ariete. Nel corso della sua carriera, la Ricci ha vinto numerosi premi, tra cui tre David di Donatello (due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì nel 1990 e per Loro nel 2019, e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella nel 1988), 3 Nastri d'argento, 1 Globo d'oro, 4 Ciak d'oro, 1 Grolla d'oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

Elena ha esordito giovanissima in teatro e si è presto fatta notare anche nel cinema, recitando per Pupi Avati nel 1988 (interpretazione che le vale il Globo d'oro). Tante anche le esperienze televisive, fra cui i Cesaroni, Caro Maestro, Che dio ci aiuti (nel ruolo di Suor Angela). Nel 2018 partecipa al film biografico su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino, Loro, nel ruolo di Veronica Lario, per il quale vince nuovamente il Nastro d'argento e il David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

In pochi sanno che, a livello di vita privata, Elena è stata vittima di un grave episodio di violenza da lei stessa raccontato pubblicamente dopo molti anni: ad inizio 2019 ha infatti dichiarato di essere stata abusata a 12 anni da un amico di famiglia, al quale era stata affidata in una vacanza, e di non averne mai parlato per preservare la madre dal rimorso di averla inconsciamente "consegnata" nelle mani del suo carnefice. Alla morte della madre, ha deciso di confessare pubblicamente l'accaduto, per la prima volta nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, Porta a porta. Elena ha una figlia, Emma, nata nel 1996 da Pino Quartullo, mentre dal 2003 è sposata in seconde nozze con il compositore Stefano Mainetti (dalla relazione è nata la figlia Maria). E' stata anche sposata in prime nozze con lo scrittore Luca Damiani.

