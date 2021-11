Red Canzian, la figlia Chiara da Delia Gualtiero: le nozze con Beatrice Niederwieser e la storia con Mia Martini

07 novembre 2021 a

Red Canzian è un musicista italiano, famoso soprattutto per essere il compositore, il bassista, il polistrumentista e cantante dei Pooh. Red, all'anagrafe Bruno, ha 70 anni: è infatti nato nel comune veneto Quinto di Treviso il 30 novembre 1951. sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Red Canzian, i flirt con Serena Grandi e Loredana Bertè. Dopo si è sposato e ha sconfitto il cancro

E' arrivato nella storica band il 15 febbraio 1973, convocato dai Pooh perché la band stava cercando un bassista per sostituire Riccardo Fogli e aveva già visionato più di trecento musicisti. Il provino è avvenuto nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio e Red si è presentato senza basso, tuttavia c’era un Fender bianco lasciato da Fogli: pur non avendo mai suonato il basso, Red dimostrò di possedere talento, e da quel giorno è entrato a far parte dei Pooh con Stefano D’Orazio, Facchinetti e Battaglia. Per quanto riguarda la vita privata, Red Canzian è sposato dal 9 luglio 2000 con Beatrice Niederwieser. Ha anche una figlia, Chiara, nata nel 1989 dal primo matrimonio con Delia Gualtiero (compagna del musicista dal 1980 e sposata il 29 giugno 1986; separati dal 1992).

Sanremo 2021, salta l'omaggio a Stefano D'Orazio. Furioso Red Canzian: "Una cosa orrenda"

In passato ha avuto anche storie d’amore con Marcella Bella nel 1973, e poi le voci su presunti flirt con Patty Pravo nel 1976 e con Loredana Bertè nel 1977. E ancora le liaison con Mia Martini e con Serena Grandi. Red Canzian è riuscito a superare pure una brutta malattia: "Ho avuto una dissecazione aortica. Praticamente mi è scoppiata la aorta. Ogni ora perdi il 20% delle possibilità di vivere. Cerano tre possibilità su cento di salvarsi. E' stato un miracolo. Sono quelle cose che succedono perché c’è un percorso tracciato. Doveva andare così", ha spiegato tempo fa Canzian, che è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 7 novembre, sempre su Canale5.

Red Canzian, la paura per il tumore e la rinascita

