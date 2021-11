Rossano Rubicondi, la storia con l'attrice Linda Batista prima del matrimonio con Ivana Trump

07 novembre 2021 a

Rossano Rubicondi è stato un modello, attore e personaggio televisivo, la cui morte a soli 49 anni ha lasciato sconvolti i fan. Nato a Roma, il 14 marzo 1972, sotto il segno dei Pesci, i suoi genitori sono Claudio e Rosa e Rossano era uno dei tre figli della coppia. La sua morte è stata annunciata il 29 ottobre del 2021, direttamente da Simona Ventura via Twitter. A 22 anni si è trasferito a Londra, per intraprendere la carriera di modello, virando poi su quella di attore. Ha recitato con piccole parti in film come The Eighteenth Angel e The Golden Bowl. La sua notorietà ha subito una notevole impennata per via delle nozze con l’ex moglie di Donald Trump, Ivana. Con lei si è trattato di un matrimonio lampo (celebrato il 12 aprile 2008 e naufragato in pochi mesi), il quarto per la miliardaria ex consorte del tycoon.

Rubicondi era tornato alla ribalta in tv sempre nel 2008 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del reality L’Isola dei Famosi, in onda ai tempi su Rai2 e targato Simona Ventura. Il 2009 è stato l’anno della conduzione di un programma televisivo, Cupido, al fianco di Federica Panicucci.

Oltre al matrimonio con Ivana Trump, molto più grande di lui, i rumors hanno riportato con insistenza una presunta liaison con Barbara D’Urso, mai confermata, ma anche con Belen Rodriguez. A mettere in giro quest’ultima fu Vladimir Luxuria, naufrago sull’Isola dei famosi proprio insieme a Rubicondi e Belen. I due hanno sempre negato. Tra le ex fidanzate di Rubicondi anche Linda Batista, attrice brasiliana che ha avuto con l’uomo una relazione di due anni, prima che Rossano conoscesse Ivana Trump. Di Rubicondi si parlerà nella puntata di Domenica In di domenica 7 novembre, con Mara Venier e i genitori di Rossano.

