Luciana Littizzetto, i due figli in affido Vanessa e Jordan e la storia con il musicista Davide Graziano

Luciana Littizzetto è un'attrice comica e personaggio televisivo. Nata a Torino il 29 ottobre 1964 (sotto il segno dello Scorpione) è ormai da anni la spalla fedele di Fabio Fazio a Che tempo che fa e ogni domenica intrattiene gli italiani grazie alle sue battute. Luciana ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza nel quartiere di San Donato dove i genitori avevano in gestione una latteria. Nel 1984 si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino e poco dopo ha cominciato a lavorare come insegnante di musica presso la Scuola Media Carlo Levi della Vallette. Successivamente si è aperta però per lei la strada dello spettacolo.

Luciana Littizzetto, lettera hot a Bill Gates: "Ti lascio scoprire il mio punto 5g" | Video

Tra le curiosità sul suo conto, nel 2016 Russel Crowe è stato ospite a Che tempo che fa, e nel backstage la Littizzetto ha chiesto all’attore di scattarsi una foto insieme a lei, poi condivisa sui social. Nei giorni successivi i media americani hanno lanciato lo scoop che la comica sarebbe stata la fidanzata segreta dell’attore, voce che ha stupito anche lei.

Luciana Littizzetto: la relazione con il batterista reggae e i due figli in affido, Jordan e Vanessa

Nell’ottobre del 2021 è uscito un libro scritto da lei, un memoir dal titolo Mi fido di te, dove ha raccontato il periodo in cui ha deciso di adottare i suoi figli. Per quanto riguarda la vita privata, dal 1997 al 2018 Luciana Littizzetto è stata legata al musicista Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Pur non essendosi mai sposati (l’attrice non ha mai fatto segreto di essere contraria al matrimonio), insieme hanno deciso di adottare due bambini. "I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano. I genitori di Vanessa e Jordan hanno perso la patria potestà, ce l’ha il comune di Torino. Io ho la tutela: se vorranno a diciotto anni potranno aggiungere al loro cognome il mio”, ha raccontato in una vecchia intervista. Luciana Littizzetto è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 7 novembre su Rai1.

Luciana Littizzetto spaventa i suoi fan: è in ospedale. Intervento per sistemare il ginocchio

