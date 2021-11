Eleonora Daniele, dall'autismo del fratello Luigi al desiderio di secondo figlio con il marito Giulio Tassoni

07 novembre 2021 a

Eleonora Daniele è una conduttrice molto apprezzata dal pubblico ed è l'attuale volto di Storie Italiane, il programma in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 10. Nata il 20 agosto 1976 a Padova sotto il segno del Leone, la 40enne padovana ha raggiunto la grande popolarità con un reality show, Il Grande Fratello. Laureata in Scienze della Comunicazione nel 2013 e iscritta all’ordine dei giornalisti, ha una figlia, Carlotta, nata dal matrimonio con Giulio Tassoni.

"Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all'altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell'apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te", aveva confidato facendo un bilancio dei primi mesi da mamma, esperienza che non nasconde di voler provare ancora con una seconda gravidanza. "Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza", ha affermato in un’intervista di qualche tempo fa a DiPiù, ribadendo l’intenzione condivisa con il marito di allargare la famiglia.

Tra le curiosità sul conto, come madrina della sua Carlotta, Eleonora ha scelto Mara Venier. Insieme alle sorelle ha fondato l’associazione Life Inside per sostenere tutte le persone affette da autismo, una sindrome di cui era soffriva il fratello Luigi, venuto a mancare nel 2015. Non solo conduttrice, ma anche scrittrice. Nel 2015 ha pubblicato Storie vere. Tra cronaca e romanzo. Per quanto riguarda la vita privata, ha conosciuto il futuro marito Giulio Tassoni nel 2002 durante una festa al Piper, celebre locale romano. L’amore però nascerà qualche mese dopo, durante una cena a casa di amici in comune. Il matrimonio si è celebrato nel settembre del 2019. Nel gennaio del 2020, in diretta tv, ha annunciato di essere in dolce attesa, quella di Carlotta, la prima figlia. La bimba è nata nella serata del 25 maggio. Eleonora Daniele è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata in onda domenica 7 novembre.

