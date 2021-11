Carlo Verdone, con l'ex moglie Gianna Scarpelli i figli Giulia e Paolo: la vacanza di famiglia dopo la separazione

07 novembre 2021 a

Carlo Verdone è uno dei più celebri attori italiani, autore di autentiche pietre miliari della commedia. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato per sedici anni con Gianna Scarpelli, che è la madre dei suoi figli. Di lei non si sa tanto, visto che è sempre stata riservata. Tuttavia i due si sono sposati nel 1980 e sono rimasti insieme fino al 1996. Negli anni successivi la donna sarebbe rimasta accanto all’ex marito nei momenti più difficili della sua vita, occupandosi dei suoi ex suoceri quando si sono ammalati e prendendo il posto di sua segretaria (quando il suo assistente personale morì).

"All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state - ha dichiarato tempo fa lo stesso Verdone commentando il periodo immediatamente successivo alla separazione (parole riportate da sussidiario.it) -. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buonsenso”. Dal matrimonio con Gianna Scarpelli, Carlo Verdone ha avuto due figli, Giulia (nata nel 1986 e diventata assistente di produzione) e Paolo (nato nel 1988 e che ha intrapreso la carriera diplomatica).

Dopo la separazione Carlo Verdone non ha mai smesso di confrontarsi e accettare i consigli della sua ex moglie, con cui ha costantemente cooperato per il bene dei suoi due figli. A Vanity Fair lo stesso attore in una vecchia intervista ha confessato che, dopo un’udienza in tribunale per stabilire i termini del loro accordo di separazione, la sua ex moglie avrebbe fatto un gesto inaspettato nei suoi confronti, invitandolo a trascorrere una vacanza insieme a lei e ai loro due figli: “Aveva già prenotato una stanza perché sapeva che le avrei detto di sì. Fu una cosa molto bella", ha confessato Verdone. L'attore è tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di domenica 7 novembre, in onda su Rai1 dalle 14.

