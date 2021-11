Ballando con le stelle, polemiche sulla scollatura sexy di Sabrina Salerno. La cantante scoppia in lacrime. E spunta il burqa

07 novembre 2021 a

Polemiche e lacrime durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 6 novembre. Nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dopo l'esibizione Sabrina Salerno scoppia a piangere per le osservazioni avanzate da Selvaggia Lucarelli e non solo. La cantante ha proposto insieme al suo maestro Samuel Peron, un passo doble, tra l'altro molto impegnativo. Salerno si è presentata in pista vestita in maniera molto sensuale, indossando un body particolarmente scollato. La sua fisicità è finita al centro delle polemiche. E' stata Lucarelli a sottolineare che "c'è sempre qualcosa che non va. Mi sto convincendo che non sei una bomba sexy, forse hai solo messo in piedi una recita. Secondo me sei più borghese di quello che vuoi far credere".

Il pubblico inizia ad urlare e fischiare, i giudici si dividono e si beccano reciprocamente. Selvaggia Lucarelli cerca di correggersi: "Io non ho detto che si deve coprire, ma che quel tipo di estetica la imprigiona". Salta fuori persino un "saresti sexy anche con un burqa". Interviene Alessandra Mussolini che, anche se indirettamente, attacca Selvaggia Lucarelli: "Le donne si devono coprire quando gli uomini sono sempre nudi? Vuoi vedere che stasera mi spoglio anche io". Poi Guillermo Mariotto ci mette sopra il carico: "Esibizione scontata, passi giusti, ma qualcosa manca".

Sabrina Salerno prova a reagire: "Per me è difficile, alla fine di ogni clip sono più le lacrime...". A quel punto si emozione, allontana il microfono e inizia a piangere. Milly Carlucci l'abbraccia e cerca di consolarla. Poi la bomba sexy degli anni Ottanta asciuga le lacrime: "Scusate… non mi piace piangere in tv, a raccontarmi faccio uno sforzo pazzesco”. Persino Lucarelli pare essersi intenerita: "Non voglio distruggerla, ma aiutarla. Io sono la sua coach e lei lo ha capito". Alla fine l'esibizione viene premiata con un buon voto complessivo e la coppia supera la puntata.

