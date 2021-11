Ballando con le stelle, eliminati Fabio Galante e Giada Lini. L'ex calciatore contro Guillermo Mariotto: "Ci ha dato tre, gli rompo la paletta in testa"

07 novembre 2021 a

a

a

A Ballando con le stelle eliminata la coppia formata da Fabio Galante e Giada Lini nella puntata di sabato 6 novembre. L'ex calciatore e la ballerina di Bassano del Grappa hanno perso lo spareggio contro Alvise Rigo e Tove Villford. La conduttrice dello show di Rai 1, Milly Carlucci ha persino fatto ripetere l'esibizione di puntata per consentire alla giuria social di avere le idee chiare. Gli utenti hanno votato senza esitazione Rigo e Villford, facendo loro superare la percentuale dell'80 per cento.

Qui l'esibizione di Galante e Lini, mentre cliccando qui quella di Rigo e Villford. Ancora una volta non sono mancate le polemiche. Ovviamente non per il voto social, tra l'altro giusto, ma per come si è arrivati alla classifica finale. Dure le critiche nei confronti della giuria vip per i voti che erano stati assegnati in precedenza. Galante si è palesemente lamentato nei confronti di Guillermo Mariotto che come spesso accade non era stato equilibrato. La graduatoria nata dalle valutazioni dei giudici, ha ovviamente contribuito alla formazione di una graduatoria ingiusta rispetto ai valori dimostrati in pista dalle varie coppie e così alla fine ci hanno rimesso l'ex calciatore e la sua maestra.

Fabio Galante, tutte le sue donne. Lory Del Santo: "Mi fece la corte e si meritò il premio"

Non sono mancati intensi confronti tra i componenti della giuria stessa e a molti non è piaciuta neanche l'assegnazione del tesoretto. Galante subito dopo l'esibizione e la votazione della giuria vip, in un video pubblicato dal profilo social della trasmissione della Carlucci, ha attaccato frontalmente Guillermo Mariotto: "Ancora una volta non capisco perché deve fare così. Mi sta dando molto fastidio e non so cosa succederà. Lui non premia il lavoro che facciamo io e Giada durante la settimana con molta fatica". E ancora: "Se lui pensa di venire per dare voti a caso, che stia a casa. La prossima volta che mi dà un tre, prendo la palettina e gliela do nel capo. La nostra esibizione non era da tre".

Fabio Galante, il matrimonio con la fidanzata Francesca Falomo: "Ci stiamo lavorando"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.