Sandra Milo a Ballando con le Stelle: i matrimoni, gli amanti, la falsa morte del figlio e l'incredibile modo in cui ha saldato il debito con il Fisco

06 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, sabato 6 novembre, Sandra Milo sarà l'ospite di Ballando con le Stelle. Sarà lei la ballerina per una notte del seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci. Salvatrice Elena Greco, questo il suo vero nome, quest'anno ha compiuto 88 anni, considerato che è nata a Tunisi l'11 marzo 1933. Padre siciliano e mamma toscana, ha trascorso la sua infanzia a Vicopisano, vicino Pisa. Bellissima fin da adolescente, a 15 anni ha sposato il marchese Cesare Rodighiero. Matrimonio che finì dopo 21 giorni. I due si separarono. Sandra Milo era rimasta incinta, ma aveva perso il bambino per un parto prematuro.

Federico Lauri, la figlia Sophie Maelle con Letizia: tra le sue clienti Valeria Marini e Paris Hilton

Si è poi sposata con Moris Ergas, produttore greco. Dalla loro relazione, durata 11 anni, è nata la figlia Deborah. Terzo matrimonio per l'attrice, stavolta con Ottavio de Lollis: ancora due figli, Ciro e Azzurra. Le quarte nozze con Jorge Ordonez, relazione considerata "mediatica" e secondo alcuni costruita ad hoc. Ma Sandra Milo nel 2009 ha anche dichiarato, durante una puntata di Porta a Porta, di essere stata per 17 anni l'amante di Federico Fellini, mentre negli anni ottanta lo è stata di Bettino Craxi, allora capo del Partito Socialista Italiano. Nella sua lunga carriera non solo attrice, ma anche conduttrice televisiva, cantante e ospite di centinaia di trasmissioni. Il suo esordio nel cinema nel 1955 nel film Lo Scapolo, accanto ad Alberto Sordi. Nel 1959 diventa un'attrice di primo piano grazie al film Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini, con Vittorio De Sica.

Arisa, l'ex fidanzato Giuseppe Anastasi suo autore anche dopo la fine dell'amore: ecco le canzoni più belle

Da quel momento in poi inizia a lavorare con i più grandi registi e insieme ai maggiori attori, italiani e non solo. Fondamentale nella sua vita, l'incontro con Federico Fellini. Recita nel 1963 in Otto e mezzo e in Giulietta degli spiriti nel 1965 e in entrambi i film vince il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista. Si dedica a lungo alla famiglia e torna a recitare nel 1979, interpretando diverse commedie. Poi la carriera televisiva, conducendo Mixer e Piccoli Fans. Ancora televisione, cinema, spettacoli e persino L'Isola dei famosi.

E' stata anche vittima di un famoso quanto drammatico scherzo telefonico. Durante il programma L'amore è una cosa meravigliosa, attraverso una telefonata anonima le viene comunicato che il figlio Ciro è ricoverato in ospedale per un incidente stradale. Piange e fugge disperata, ma la notizia era falsa. Nel 2019 ha svelato di aver avuto pesanti problemi economici per un grosso debito con il Fisco italiano: "Mi sono venduta a un uomo gentile, carino e meraviglioso che ha pagato per me".

Mietta, la relazione con Brando Giorgi e il figlio Francesco Ian avuto da Davide Tagliapietra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.