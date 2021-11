Mietta, la relazione con Brando Giorgi e il figlio Francesco Ian avuto da Davide Tagliapietra

06 novembre 2021 a

Mietta, all'anagrafe Daniela Miglietta (Il suo nome d’arte è stato suggerito dal produttore Claudio Mattone) è una cantante pugliese che ha acquisito notorietà soprattutto negli anni Novanta. Nata a Taranto il 12 novembre del 1969, ha cominciato a cantare sin da adolescente in un gruppo solo al femminile chiamato Ciak. Nel 1989 ha quindi ottenuto il prestigioso accesso al Festival di Sanremo nella categoria Nuovi sotto lo pseudonimo di Mietta e alla prima partecipazione ha ottenuto il successo con Canzoni, brano scrittole da Amedeo Minghi. Vince anche il Telegatto d'argento come Miglior rivelazione dell'anno e ottiene il disco d'oro per le oltre 100.000 copie vendute del 45 giri.

Ad oggi, Mietta ha partecipato a ben otto edizioni del Festival di Sanremo ed ha all'attivo anche una discreta filmografia (è infatti apparsa in varie pellicole sia per il cinema che per il piccolo schermo). Il successo più grande in carriera è arrivato con Vattene Amore, nel 1990. Un brano reso celebre dalla frase "Magari ti chiamerò, trottolino amoroso", diventata vero e proprio tormentone nei decenni successivi. Con questa canzone è iniziato un periodo di grande successo e nel 1991 la cantante è tornata nuovamente a Sanremo con il pezzo "Dubbi no" (disco d’oro) che l'ha lanciata definitivamente tra le big della musica italiana. Una curiosità: nel 1996 Mietta ha prestato la voce al personaggio di Esmeralda nel film Disney Il Gobbo di Notre Dame.

La carriera da cantante è proseguita con l’esplorazione di nuove sonorità, Mietta negli anni ha spaziato dalla musica leggera al Soul, dall’R&B all’Elettronica dimostrandosi un’artista poliedrica e sempre alla ricerca dell’innovazione. A livello di vita privata, invece, forse non tutti sanno che Mietta è stata fidanzata per anni con il modello e attore Brando Giorgi. Terminata quella relazione ha trovato l’amore con il chitarrista Davide Tagliapietra, dal quale ha avuto il figlio Francesco Ian, nato nel 2010. Mietta è tra i concorrenti del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, n onda ogni sabato in prima serata dalle 21,30.

