Arisa, l'ex fidanzato Giuseppe Anastasi suo autore anche dopo la fine dell'amore: ecco le canzoni più belle

Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è una delle cantanti più popolari in Italia. Piuttosto movimentata la vita privata dell'artista, che ha visto tra i suoi ex fidanzati il musicista Giuseppe Anastasi, con cui il sodalizio artistico è continuato per qualche tempo anche dopo la storia d'amore finita. I due infatti si sono lasciati, ma Giuseppe Anastasi è stato l'autore di La notte, brano presentato al Festival di Sanremo 2012 e classificatosi al secondo posto nel podio finale.

Due anni dopo, ha vinto come autore a Sanremo, con il brano Controvento, scritto sempre per Arisa. Quest'ultima intanto si è imbattuta in queste ultime ore con la censura di Instagram. "Spiacenti, questa pagina non è disponibile. E' possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa", si legge al posto della foto. Prima, invece, oltre all'immagine c'era il lancio della canzone: "Buongiorno a tutti, oggi alle 14 il video di #altalene ovunque". E ancora: "Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate. E continuate ad ascoltare Altalene, il link è in bio". Una foto parecchio osè quella di Arisa. La cantante, concorrente di Ballando con le Stelle, ha lanciato il suo nuovo singolo Altalene con uno scatto su Instagram in cui indossava un body in maglia gialla dal quale il seno faceva capolino.

Non è bastato l'escamotage di Arisa di coprire il capezzolo con due cerotti a X, per evitare la censura del social network. Inutile dire, però, che molti commenti si sono scatenati sulla foto che ha mostrato ancora una volta Arisa in difesa del "body positivity". "Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma; mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio", erano state le sue parole. Ma non è stato sufficiente per evitare l'eliminazione dello scatto da parte di Instagram. Arisa tuttavia si potrà consolare nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 5 novembre.

