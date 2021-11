Bianca Gascoigne, la madre Sheryl su Gazza: "Voleva fare sempre sesso, altrimenti inveiva contro di me"

06 novembre 2021 a

Bianca Gascoigne è una modella e cantante britannica, figlia adottiva di Sheryl e Paul Gascoigne, l'ex talento della Lazio e della nazionale inglese. Bianca è attualmente famosa anche in Italia per via della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il talent show in onda su Rai1 condotto da Milly Carlucci, che vede tra i giurati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni.

La coppia composta da Sheryl e Paul Gascoigne è stata stata sposata per due anni. Nonostante la loro sia stata una relazione breve, la coppia ha avuto la possibilità di creare una famiglia: nel 1996 è nato il loro primo figlio Regan e successivamente hanno deciso di adottare Bianca e Mason. Sheryl qualche anno fa ha pubblicato un libro autobiografico che ha un nome abbastanza evocativo: Stronger: My Life Surviving Gazza, la mia vita sopravvissuta a Gazza (soprannome di Paul Gascoigne). La donna, infatti, purtroppo non ha un buon ricordo del suo matrimonio con l’ex marito: Sheryl ha sempre sostenuto di aver subìto diversi abusi e inoltre, in quel periodo, l’ex calciatore era dipendente da alcol e droghe.

Queste le parole di Sheryl sul suo ex marito Paul: "Voleva fare sesso 10 volte al giorno e se dicevo no, lui inveiva contro di me. Gascoigne pensava sempre al sesso, avrei potuto dire di no ma non sarebbe servito, non si sarebbe fermato. Per lui farlo anche dieci volte al giorno era normale. Quando tornava a casa sapevo che il suo primo pensiero era fare sesso, ma per me era comunque meglio di essere picchiata", le rivelazioni. Bianca Gascoigne è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle ed è una delle protagoniste più attese insieme al suo insegnante Simone Di Pasquale. Appuntamento su Rai1 dalle 20,45 con Milly Carlucci e l'orchestra diretta da Paolo Belli.

