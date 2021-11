Andrea Iannone, il ritorno in "pista" con Lucrezia Lando e le storie con Belèn e Giulia De Lellis

06 novembre 2021 a

Un motociclista estremamente talentuoso, la cui carriera è però stata "congelata" per quattro lunghi anni dall'antidoping. E che, per intanto, ha trovato un'altra "pista" dove sfoggiare le sue doti, quella di Ballando con le stelle, in coppia con Lucrezia Lando. Stiamo parlando di Andrea Iannone, pilota di Vasto classe '89 che ha corso con varie scuderie, l'ultima delle quali Aprilia. L’ex centauro di Ducati e Suzuki nel 2019 è stato sospeso dalle gare ufficiali per positività al drostanolone, una sostanza il cui utilizzo è proibito, ed anche se la tesi della contaminazione alimentare è stata riconosciuta dai tribunali sportivi, non è bastata ad evitare la sentenza. E se con Lucrezia va tutto bene, il sogno è quello di tornare a vivere il suo sogno di pilota: "Passiamo così tanto tempo insieme per le prove - ha detto Iannone riferendosi alla Lando, in un'intervista per il Corriere della Sera - che dopo non credo che nessuno dei due abbia voglia di incontrarsi ancora. Forse dopo quest’esperienza non vorrà vedermi per almeno sei mesi. Ha una pazienza infinita a spiegarmi cose che per lei sono basilari e che io invece non capisco. Forse non sarò il suo primo e neanche il suo ultimo allievo, ma io ero e resto un pilota".

Come detto, Andrea Iannone è nato nel 1989 a Vasto. La passione per le due ruote si manifesta precocemente e a 15 anni, nel 2004, prende parte ad importanti competizioni come il campionato Italiano Velocità, il campionato Spagnolo Velocità e altre competizioni a livello nazionale ed europeo in sella all'Aprilia del team Abruzzo Junior. Il talento gli permette di primeggiare nelle categorie 125 e 250 fino all'esordio in MotoGp nel 2013 con il team Ducati. Nel 2016 il passaggio in Suzuki e tre anni dopo quello in Aprilia, fino al fatidico stop.

Andrea ha acquisito notorietà anche per la sua storia con la showgirl argentina Belèn Rodriguez. I due sono stati insieme nel biennio 2016-2017 ma la storia si è poi interrotta e c'è stato il ritorno di Belèn con il papà del primo figlio, Stefano de Martino. Iannone è stato legato anche a Giulia De Lellis: la storia è durata dal 2019 fino a poco prima del lockdown, nei primi mesi del 2020.

