Valeria Fabrizi, prima della figlia Giorgia con Tata Giacobetti la storia con il tappezziere Sergio

Valeria Fabrizi è un'attrice diventata famosa negli anni Sessanta e poi, per una sorta di seconda giovinezza, negli anni Duemila interpretando suor Costanza, sorella brontolona della fiction Che Dio ci aiuti. In una intervista di qualche anno fa rilasciata a Vanity Fair, si è raccontata tra carriera e vita privata, da Alida Valli "brava a fare le punture" e un servizio di posate "regalo di Ava Gardner". Oggi vive da sola, ma sola non è mai, c’è sempre qualcuno che passa a salutare: "Ho bisogno degli abbracci", le sue parole. Orfana di papà Alberto, catturato e ucciso dai tedeschi quand’era piccola, da ragazza ha lavorato al catasto, fatto la parrucchiera, la sarta, perché "di studiare non avevo voglia". Poi sono arrivati i fotoromanzi, i film, il quarto posto a Miss Universo, nel 1957.

Valeria Fabrizi, le foto per Playboy con il permesso del marito e il flirt con Nino Manfredi

Valeria ha quindi sottolineato: "La bellezza è un dono, aiuta. Ma aiuta anche gli uomini a sbagliare - ha ammesso -. Quando ero piccola c’erano i preti che ti toccavano le tettine e poi le proposte indecenti sul lavoro. Una volta un regista importantissimo m’invitò nella sua stanza con l’inganno. Diceva che dava una festa e io mi presentai tutta bella, da sola. Passai dieci minuti d’inferno, in ginocchio, a urlare 'ti prego non farmi male'. Il filmnon l’ho più fatto, ma alle avance indesiderate non ho mai lasciato scampo".

Valeria Fabrizi, il figlio morto e l'amore per Tata Giacobetti. Da giovane un flirt con Walter Chiari

Della sua vita, del suo lavoro, va orgogliosa. Tranne della copertina di Playboy, nel 1976. "Inizialmente mi sentii una civetta, poi mi sono vergognata. E' come se mi fossi venduta", ha dichiarato sempre a Vanity Fair. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con Tata Giacobetti, voce del Quartetto Cetra scomparso nel 1988, ed era già mamma di Giorgia, rimasta figlia unica dopo la morte del piccolo Alberto, nel 1969, a un mese dalla nascita. Il primo amore si chiamava Sergio, faceva il tappezziere, lei aveva 16 anni. Un anno dopo la lasciò, era geloso dei primi fotoromanzi. Valeria Fabrizi è tra i personaggi più apprezzati di Ballando con le Stelle e sarà protagonista anche nella puntata di sabato 6 novembre su Rai1, dalle 20,40.

Valeria Fabrizi, la storia d'amore con Walter Chiari diventata grande amicizia

