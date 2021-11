Morgan, con l'ex Jessica Mazzoli rapporto pessimo: "Nostra figlia Lara l'ho cresciuta completamente da sola"

06 novembre 2021 a

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, è uno dei cantautori più originali nel panorama della musica italiana. Piuttosto movimentata la sua vita privata, con tre figli di cui la prima avuta da Asia Argento. La seconda, Lara, è nata dall'unione con Jessica Mazzoli, conosciuta a X Factor quando lei era una concorrente e lui uno dei giudici. Tra di loro però è ben presto finita e il rapporto con la sua ex non è mai stato idilliaco.

Negli anni, la Mazzoli ha lamentato la totale assenza di interessamento, economico e non, da parte del cantante verso la figlia Lara. Nelle ultime ore, dopo un periodo di tregua, Morgan ha spiegato di essere molto amareggiato dalla prospettiva di non poter guadagnare nulla dai suoi concerti.

“Da una parte Angelica affonda la sua tortura con un altro atto squallido e ricattatorio. Dall’altro mi arriva la notizia fresca che non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate. Tutto pignorato alla fonte. Grazie Jessica - il riferimento alla sua ex compagna in un vecchio post -. Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di satana”, ha scritto il cantante sui social. Immediata la replica della Mazzoli, che ha spiegato che i soldi andranno interamente alla figlia Lara, come sancito dalla Legge: “Io mi auguro che il Signor Castoldi sappia chi erano 'le bestie di satana'. Abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo. Incitando 200mila persone contro la mia figura di donna e soprattutto madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola". Morgan è tra i protagonisti di Ballando con le stelle, insieme ad Alessandra Tripoli, e lo sarà anche nella puntata di sabato 6 novembre, su Rai1 a partire dalle 20,40.

