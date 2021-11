Federico Lauri, la figlia Sophie Maelle con Letizia: tra le sue clienti Valeria Marini e Paris Hilton

06 novembre 2021 a

Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, è un famosissimo hairstylist, che ha tra le sue clienti numerose vip. Nato ad Anzio (Roma) il 5 ottobre 1989, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Federico ha iniziato a dare i primi segni della sua passione quando aveva soltanto 5 anni. Da bambino amava infatti creare acconciature per le bambole, usando stuzzicadenti e tanta fantasia. Quello che per anni è stato solo un gioco, si è ben presto tramutato in un lavoro. Dopo anni di gavetta e di sacrifici Federico si è guadagnato un posto nel mondo dello spettacolo, mettendo le mani tra le chiome di moltissime star.

Tra le sue clienti di spicco figurano personaggi come Alba Parietti, Claudia Galanti, Aida Yespica, Giulia De Lellis e Valeria Marini. Con tutte e cinque ha instaurato un rapporto talmente speciale e confidenziale che molti utenti hanno messo in dubbio la sua eterosessualità. Una curiosità quasi morbosa sui social: "Sono fidanzato con Letizia da dodici anni, abbiamo fatto una bambina che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano - ha affermato in una vecchia intervista -. Non sono gay. Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”.

Per quanto riguarda la vita privata, Federico Lauri è legato a una donna di nome Letizia e i due hanno appunto una bellissima bambina di nome Sophie Maelle, nata nel 2017. L’uomo ha dichiarato di essere ricorso insieme alla moglie all’inseminazione artificiale: ha raccontato i sacrifici fatti in una intervista a Chi. Oltre ad aver messo le mani in testa a tantissime star italiane, Federico è stato contattato anche da vip straniere, tra cui Paris Hilton e Victoria Silvstedt. Federico Fashion Style è tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, nella puntata in onda sabato 6 novembre.

