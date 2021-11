Alvise Rigo, un amore importante alle spalle e i lavori con Kendall Jenner e Antonella Clerici

06 novembre 2021 a

a

a

Alvise Rigo è un ex giocatore di rugby e ora personaggio televisivo, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nato il 12 dicembre del 1992 a Venezia, sotto il segno zodiacale del Sagittario, è alto 187 cm e pesa circa un quintale. Lo sportivo e modello ha davvero un fisico impeccabile. Ha lunghi capelli mossi, occhi scuri e barba abbastanza folta. Tra le curiosità sul suo conto, non ha tatuaggi. Adora viaggiare, sa parlare molto bene l’inglese e lo spagnolo approfonditi durante gli anni universitari ed è anche appassionato di motori e tecnologia.

Alvise Rigo, dal gravissimo infortunio alla testa all'amicizia con Eleonora Berlusconi

Su Instagram tantissimi sono i video e le foto dei suoi allenamenti come personal trainer. Non mancano scatti dei suoi viaggi, in montagna o in località balneari. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico ha lasciato la sua città natale Venezia, e si è trasferito a Padova per iniziare la sua carriera da rugbista. Lì si è iscritto all’Università, frequentando il corso di mediazione linguistica e culturale. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una storia molto importante, terminata prima di trasferirsi a Milano. Nel 2019 è stato fotografato con la figlia di Berlusconi, Eleonora, ma tra i due pare c'è stata solo un’amicizia.

Alvise Rigo, l'adone veneziano di Ballando con le Stelle: vita privata e curiosità

Prima della partecipazione a Ballando con le Stelle, è stato avvistato al Festival di Sanremo; Alvise Rigo deve chiaramente molto ad Antonella Clerici che ha chiaramente creduto nelle sue qualità professionali. E’ anche stato addetto alla sicurezza in eventi privati e per star come Kendall Jenner e Antonella Clerici. Alvise Rigo sarà uno dei protagonisti della puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 6 novembre. Rigo balla insieme alla professionista Tove Villfor ed è uno dei concorrenti favoriti per il successo finale del talent show condotto da Milly Carlucci.

Domenica In, versione più breve per la Nazionale. Da Mara Venier il nuovo cast di Ballando con le stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.