Veronica Peparini, l'amore con Andreas Muller: "Era tra i miei allievi ma la vita prende strade curiose"

Veronica Peparini è una ballerina e coreografa, famosa soprattutto per essere una delle insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nata il 25 febbraio 1971 (Pesci) a Roma, si può definire una sorella d’arte: insieme a suo fratello Giuliano ha intrapreso appunto la carriera di ballerina, che ben presto l'ha portata a collaborare con alcuni dei più grandi artisti del mondo: da Ricky Martin a Luciano Pavarotti, da Giorgia a Geri Halliwell e Kylie Minogue.

Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è fidanzata con Andreas Muller, 18 anni più giovane di lei. Sul segreto della loro relazione e come riescano a conciliare tutto, Veronica Peparini ha spiegato: “Ci dividiamo. Lui è più preciso e razionale, io vivo più alla giornata. Per contro mi sforzo sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa e voglio sempre trovare una soluzione ai problemi. Lui, al contrario, di fronte alle novità si fa prendere un po’ dal panico. Mi riferisco al lavoro, all’organizzazione pratica delle cose - ha spiegato in una vecchia intervista -. Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e ci siamo messi insieme".

Veronica Peparini, i figli Daniele e Olivia con Fabrizio Prolli: matrimonio finito per Andreas Muller

Tra loro ci sono 18 anni di differenza ma non è mai stato un ostacolo insormontabile. “Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’ - ha ammesso in un'altra intervista a Novella 2000 di qualche tempo fa -. Andreas è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie". Veronica Peparini è stata sposata con Fabrizio Prolli, ballerino anche lui; la coppia ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Veronica Peparini è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 6 novembre.

Veronica Peparini, l'amore con Andreas Muller: "Criticata perché donna e più grande"

