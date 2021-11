Francesca Barra, tre figli con Marcello Molfino e uno in arrivo da Santamaria: la sorella Evita dirigente Microsoft

06 novembre 2021 a

Francesca Barra non è soltanto una opinionista tv, ma è soprattutto una giornalista e scrittrice italiana. Nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, nella vita privata è attualmente sposata con l’attore Claudio Santamaria. Quando la sua relazione con Claudio Santamaria è emersa, la giornalista e i suoi figli sono stati attaccati da numerosi haters online che l’avrebbero minacciata e insultata.

Francesca Barra, l'ex marito è Marcello Molfino: con lui i tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. Poi l'amore per Santamaria

“Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene additata come se avesse fatto chissà cosa”, ha raccontato in una vecchia intervista a La Vita in Diretta. Francesca Barra è stata sposata con Marcello Molfino, dal quale ha avuto tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2017 la fine della relazione: “Io e Marcello Molfino abbiamo deciso di restare una famiglia, ma in una forma differente. Siamo individui indipendenti e liberi. Pur mantenendo un affetto infinito, un legame solido e sincero", così la giornalista aveva scritto su un post social. Successivamente Francesca Barra ha iniziato una storia d'amore con l'attore Claudio Santamaria.

Claudio Santamaria, il primo incontro con Francesca Barra da bambini in un villaggio vacanze

Il 21 luglio 2018, dopo il primo matrimonio segreto a Las Vegas, la coppia è convolata a nozze a Policoro, paese di nascita della donna. Nel maggio del 2019, su Instagram, Francesca ha quindi raccontato un drammatico evento privato: ha perso il figlio che aspettava dall'attore. Nell’estate del 2021 si è diffusa invece la notizia di una nuova gravidanza dopo il dramma di due anni prima. Tra le curiosità sul suo conto, ha anche una sorella, Evita, che si occupa di marketing, con il ruolo di direttore, nell’azienda di Bill Gates Microsoft. Francesca Barra è tra gli ospiti di Verissimo, su Canale5, nella puntata di sabato 6 novembre.

