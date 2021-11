Francesco Renga, i due figli con Ambra Angiolini: ora la storia con la ristoratrice Diana Poloni

06 novembre 2021 a

a

a

Francesco Renga è uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico. Nato il 12 giugno 1968 sotto il segno dei Gemelli, ha regalato brani indimenticabili come Angelo, vincitore a Sanremo e dedicato al momento della nascita della primogenita Jolanda. Nonostante la fine della sua relazione con Ambra Angiolini, lui e la showgirl hanno mantenuto un ottimo rapporto: “Io e Ambra abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”, ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Francesco Renga: la storia con Ambra Angiolini, i due figli e la gemella Paola

Francesco Renga è stato appunto sentimentalmente legato per 11 anni con l’attrice e showgirl Ambra Angiolini. Una storia d’amore importante da cui sono nati due figli: Jolanda nata nel 2004 e Leonardo nato nel 2006. Dal 2015 la coppia ha confermato la fine della loro relazione. "Io e Ambra ci siamo sempre divisi in egual misura i compiti. Nel momento in cui non lavoriamo, facciamo i genitori a tempo pieno. Cucinare, vestirli, metterli a letto: la vita normale che abbiamo voluto per loro. Per questo abbiamo deciso di vivere in provincia, avevamo voglia di avere una vita tranquilla per noi e per i nostri bambini", le sue parole pronunciate tempo fa.

Ambra Angiolini, dai figli con Renga alla storia con Allegri: in mezzo il flirt con Lorenzo Quaglia

La sua attuale compagna si chiama Diana Poloni, originaria di Brescia e che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. E' infatti una ristoratrice e proprio nel suo ristorante ha iniziato la relazione con il cantante italiano. Bionda e con il fisico statuario, dopo le prime frequentazioni la coppia ha confermato la relazione dopo che sono stati paparazzati insieme durante una vacanza a Formentera. Francesco Renga è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 6 novembre.

Anna Tatangelo, addominali scolpiti e seno esplosivo: poi cena sexy con Beba | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.