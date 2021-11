Carolina Crescentini, prima del matrimonio con Motta le storie con Davide D'Onofrio e Marco Salom

06 novembre 2021 a

a

a

Carolina Crescentini è un'attrice tra le più apprezzate dal pubblico, per le sue apparizione al cinema e in tv. Nata il 18 aprile 1980 (Ariete) a Roma, città a cui è molto legata, è cresciuta a Monteverde, in un famiglia di commercialisti. Ha studiato Lettere all’università, ma ha poi preso un diploma al Centro sperimentale di cinematografia della Capitale, iniziando così il suo percorso appunto nel mondo del cinema e della tv.

Carolina Crescentini, l'amore per Francesco Motta e il matrimonio in gran segreto

In una vecchia intervista a Vanity Fair ha rivelato qualche suo dettaglio privato, soprattutto del periodo in cui è stata single: "Senza un legame divento un maschio, so dividere il sesso dall’amore. Se uno non mi emoziona, poi non lo rivedo più - ha sottolineato -. Mi piacciono gli uomini più grandi, il che significa in genere meno turbe psichiche e qualcosa da insegnare. Quelli che amano le cose semplici. Alla bellezza ci si abitua, l’intelligenza dura. Quindi testa valida e ossa sporgenti. Il mio unico feticismo estetico? La clavicola che si vede nel triangolo della camicia aperta". Per quanto riguarda la vita privata, in passato è stata legata dal 2006 al 2013 a Davide D’Onofrio, dj romano. Fino al 2015, poi, è stata fidanzata con il regista Marco Salom e in seguito si è legata al musicista californiano Dave Peter Mellish, che per lei si era trasferito a Roma.

Silvia Toffanin, dai figli Lorenzo Mattia e Sofia con Pier Silvio Berlusconi alla morte della madre Gemma

Dal 2018 sta vivendo un amore con il cantante Francesco Motta, i due si sono conosciuti, come raccontato da lei tempo fa a Oggi è un altro giorno, all’uscita di una radio. “Lui ci ha messo un mese a chiamarmi, e subito io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità", ha raccontato. Nel settembre del 2019, a sorpresa e in gran segreto, Carolina e Francesco si sono sposati, in Toscana. Carolina Crescentini è tra gli ospiti di Verissimo, in onda sabato 6 novembre.

Omofobia, Zan a Verissimo: "Mi davano della femminuccia. Il coming out con mio padre? Una tragedia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.