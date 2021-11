Grande Fratello Vip 6, tra Alex Belli e Aldo Montano finisce quasi in rissa: "Non mi toccare" | Video

05 novembre 2021 a

Scontro violento all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 tra Aldo Montano e Alex Belli, per via di un confessionale emerso nella scorsa puntata nel quale Belli ha usato parole non certo benevole nei confronti dello sciabolatore.

Quest'ultimo non ha gradito, per usare un eufemismo, soprattutto per il fatto che l'attore non abbia chiarito direttamente con lui ma sia andato di nuovo in confessionale a sparlare alle spalle. "Sei un attorucolo, teatrale, ma non sei mica Johnny Depp", ha tuonato Montano nei confronti di Belli. "E' uscito il vero Aldo, finalmente", ha replicato in tono di sfida lo stesso Alex.

Nel corso della puntata di venerdì 5 novembre i due si sono nuovamente scontrati, in un faccia a faccia in cui si è sfiorato persino lo scontro fisico: "Mi hai detto che sono il lecchino di Katia Ricciarelli, ma io soffro perché ti voglio bene", ha provato a dire ancora Belli.

Alex Belli, con la moglie Delia Duran passione esplosiva: "Sesso anche tre volte al giorno"

Frase alla quale Montano non ha creduto, anzi. Lo schermidore ha rilanciato la polemica tirando in ballo il comportamento di Alex nella casa: "Pensa a trattare bene tua moglie", ha dichiarato Aldo, in riferimento agli atteggiamenti dell'attore verso Soleil. Insomma, amicizia finita tra i due maschi Alfa del reality.

