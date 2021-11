L'Eredità, Teodorino nuovo campione: trionfo da Leggenda alla Ghigliottina con 65.000 euro

05 novembre 2021 a

L'Eredità non trova ancora il suo padrone. Un nuovo campione infatti si è distinto nella puntata del quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Venerdì 5 novembre infatti è stato Teodorino a conquistare il titolo, battendo i rivali al Triello. Tra questi non c'erano più né Flavia né Linda, personaggi che hanno quindi l'opportunità di tornare nel programma.

Teodorino si è presentato alla Ghigliottina con 130.000 euro, bottino che si è ridotto a 65.000 dopo le parole Diventare, Natale, Piave, Artù e Uomini Straordinari. A questo punto il neo campione ha spiegato il suo ragionamento, che lo ha portato a scrivere come soluzione il termine Leggenda.

E l'intuizione si è rivelata vincente, con il conduttore Flavio Insinna che ha illustrato punto per punto i collegamenti tra tutte le parole, fino alla proclamazione del successo da parte di Teodorino. Per lui 65.000 euro, e l'opportunità di continuare la sua avventura a L'Eredità, a partire dalla puntata di sabato 6 novembre, sempre su Rai1 dalle 18,45. L'Eredità è una trasmissione che ha sempre riscosso un ottimo successo nel preserale Rai, trainando alla perfezione il Tg1, soprattutto con il gioco finale de La Ghigliottina.

