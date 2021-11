Deborah Johnson, il padre Wess e la famiglia: "I miei genitori si sono separati quando io avevo 4 anni"

05 novembre 2021 a

Deborah Johnson è una cantante di origini statunitense ma molto conosciuta anche in Italia, per via della recente partecipazione a Tale e Quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Deborah è la figlia del grande musicista Wess. E' proprio da lui che ha acquisito e preso la passione per questa fantastica arte. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti famosi tra cui: Massimo Ranieri e Ron. In una recente intervista a Oggi è un altro giorno, ha parlato del rapporto con il padre e della sua vita privata in famiglia.

Deborah Johnson, la morte improvvisa del padre Wess per una crisi asmatica dopo un concerto

"I miei genitori mi hanno concepito quando erano molto giovani, mamma 18 e papà 21, si sono lasciati presto, io avevo attorno ai 4 anni. Io vedevo papà anche dopo la separazione, non lo vedevo tutti i giorni perché si erano creati due nuovi nuclei famigliari - ha raccontato -. Mio padre mi ha spinto a cantare, per gioco quando l’estate ero con lui". "Papà mi manca tanto, mi fa sempre effetto vederlo", ha aggiunto. Quindi ha rivelato un aneddoto decisamente curioso: "Quando morì è arrivata un’email a mia sorella Alice di una certa Angela, scoprendo che avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella. Il fratello negli Stati Uniti l’abbiamo scoperto sempre durante le condoglianze, è andata così - ha confidato sempre dalla Bortone -. A me fa piacere che vi siano tanti Wessini in giro per il mondo, sono 8 ma non so se li ha riconosciuti questi figli, sinceramente non ho pensato a questo ma forse avrei dovuto”.

Deborah Johnson, chi è la figlia d'arte: il padre Wess e la carriera da corista

La Johnson ha quindi proseguito: “Papà non faceva mai i complimenti, semplicemente guardava e annuiva. L’unica volta fu quando stavo facendo Domenica In e mi disse che ero diventata brava e ci rimasi perché non me l’aspettavo”, le sue parole. Deborah Johnson è tra i protagonisti anche della finale di Tale e Quale show, in onda venerdì 5 novembre.

Deborah Johnson, chi è: i fratelli scoperti dopo la morte del padre e la carriera di corista. Imiterà Gloria Gaynor

