Stefania Orlando, il matrimonio con Andrea Roncato e l'amore per Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando è una showgirl e personaggio televisivo, tra i più apprezzati dal pubblico. Ha alle spalle una lunga gavetta ed è conosciuta per essere stata valletta in molte trasmissioni cult, compreso Scommettiamo Che…?. Si è messa alla prova recentemente anche con i reality, dato che a cavallo tra il 2020 e il 2021 è stata concorrente del Grande Fratello Vip. Classe 1966, è nata il 23 dicembre a Roma sotto il segno del Capricorno ed è figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando, e della moglie Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, un artista che vive a Parigi e Fabio Massimo Orlando, avvocato.

A livello di vita privata, Stefania nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento, ha sposato l'attore Andrea Roncato, da cui però ha divorziato dopo appena due anni. C'è poi stata una relazione con Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I fatti vostri. Dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi, di nove anni più giovane di lei, con cui si è sposata nel 2019. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha rivelato alcuni retroscena sulla difficoltà nel ritrovare complicità con il marito.

“Abbracciare mio marito dopo sei mesi mi sembrava quasi strano - ha confessato in un’intervista al settimanale DiPiù - Quando sono uscita c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice. Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata. Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri”.

