Ciro Priello, la figlia Anna con la blogger Maura Iandoli: la coppia ha anche adottato il cagnolino Ray

Ciro Priello è un comico molto amato dal pubblico, soprattutto dalle giovani generazioni che seguono il mondo del web e le sue scorribande con i The Jackal. Ha conquistato la prima edizione di Lol Chi ride è fuori, battendo in finale Katia Follesa. Il game show di Amazon Prime Video ha saputo occupare la discussione e il dibattito pubblico fuori e dentro i social network ed è stato stabilmente in cima a tutti i trend.

Ciro Priello: dal provino con Amici ai The Jackal, poi la vittoria a Lol

"Non pensavo assolutamente di vincere, credevo di uscire dopo tre minuti e allora mi sono detto: mi gioco tutte le gag. E sono salito per primo sul palco per fare il numero della felpa - ha affermato tempo fa in una intervista -. Sono molto felice, ovviamente non credo sia stata la vittoria del più bravo comico d'Italia, così come ha detto Fedez in puntata, non mi sento tale. Sicuramente sono stato bravo a nascondere il più possibile le risate che ti confesso, ho nascosto molto bene. Come ho fatto? Mangiavo e bevevo compulsivamente. Bevevo, soprattutto". Per quanto riguarda la vita privata, Ciro Priello è sposato e padre di una bambina: la sua vita è legata a quella di Maura Iandoli.

Ciro Priello, la passione per la danza e la figlia Anna avuta dall'influencer Maura Iandoli

La donna è una blogger e in passato ha studiato recitazione, canto e ballo al Teatro Totò e al Teatro delle Palme di Napoli. Nel suo curriculum c’è anche l’importante esperienza professionale in radio. Ciro e Maura stanno insieme da sette anni, anche se le loro strade si sono incrociate molto prima. Dalla loro solida unione è nata la piccola Anna, di 5 anni, presente in molti dei momenti che entrambi i genitori condividono sui social per mostrare ai propri follower giornate felici trascorse in famiglia e divertentissime situazioni quotidiane. La coppia ha anche adottato un cagnolino: Ray ha trovato una casa dopo aver vissuto in un canile. Ciro Priello è tra i concorrenti di Tale e Quale show, e sarà protagonista anche nella puntata di venerdì 5 novembre.

Ciro Priello, l'amore per il ballo e il matrimonio con Maura

