Pierpaolo Pretelli, dal futuro con Mara Venier alle voci di un bimbo in arrivo con Giulia Salemi

05 novembre 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo, diventato famoso al Grande Fratello Vip e a Tale e quale show. La sua carriera, anche per le sue qualità di cantante e imitatore, sembra essere davvero lanciata. Non manca tuttavia qualche critica, come quella di Valerio Scanu nei suoi confronti, quando ha interpretato Irama con la canzone Arrogante: "Ha stonato l’80% della canzone", il tweet del cantante. Dall'altra parte c'è Mara Venier che sta pensando a lui per questa stagione di Domenica In e lo ha annunciato durante una puntata de La vita in diretta, da Alberto Matano: "Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso", ha spiegato la conduttrice, raccogliendo una replica ironica di Pretelli con la voce di Malgioglio: "Scoop, questa è una notizia devastante, pazzesco", le sue parole.

Pierpaolo Pretelli, la confessione hot su Giulia Salemi: "A letto sono molto esigente e lei mi accontenta" | Foto

“Ora finisce Tale e Quale, sto già pensando a un gioco molto forte da affidargli”, ha detto Mara Venier. Vento in poppa quindi per Pretelli che ha concluso con una battuta: “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai”, ha sottolineato l'ex Velino. Intanto, per quanto riguarda la vita privata, continua a gonfie vele la storia d'amore tra Pierpaolo e l'influencer Giulia Salemi, tanto che lo stesso Pretelli si è commosso parlando di questa relazione durante una recente intervista concessa proprio a Domenica In con Mara Venier. A entrambi infatti piacerebbe poter pensare di mettere su famiglia insieme e costruire qualcosa di bello.

Pierpaolo Pretelli, la critica dell'ex fidanzata Ariadna Romero: "Non mi piace come risponde a sua madre"

"Nessuno avrebbe scommesso su questo amore. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l'annuncio più dolce: la famiglia si allarga", questo lo scoop annunciato dalle parole del giornalista Riccardo Signoretti. Sembrerebbe proprio che Giulia Salemi sia in dolce attesa di un bebè e che ben presto possa diventare mamma per la prima volta, allargando così la sua famiglia con Pierpaolo Pretelli. Al momento, però, malgrado questo retroscena diffuso sui social dallo stesso Riccardo Signoretti, i due diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia. Intanto Pretelli si prepara per il gran finale di Tale e quale show, in onda venerdì 5 novembre su Rai1.

Pierpaolo Pretelli, dai progetti di matrimonio con Giulia Salemi al fratello Giulio padre di Sophie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.