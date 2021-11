Federica Nargi, dai no ai reality alle nozze con Alessandro Matri nel giugno 2022 a Formentera

05 novembre 2021 a

Federica Nargi è una showgirl molto apprezzata dal pubblico, famosa soprattutto per essere stata una Velina di Striscia la Notizia per diverse edizioni, insieme alla bionda Costanza Caracciolo. Per quanto riguarda la vita privata, il 2022 sarà finalmente l’anno delle tanto attese nozze con il suo compagno Alessandro Matri. Il matrimonio (stando a quanto riportato da Diva e Donna) tra la coppia andrà in scena a Formentera. Addirittura 13 anni di amore per la showgirl e l'ex calciatore ora commentatore Dazn, che dopo aver messo al mondo le figlie Beatrice e Sofia sono pronti pertanto a coronare il loro sogno d’amore.

La proposta di matrimonio era già stata recapitata alla splendida ex velina di Striscia la notizia, che a breve si tufferà nella pianificazione definitiva dell’evento, con la speranza che la pandemia non ostacoli ancora il tanto atteso matrimonio. Le nozze infatti si sarebbero dovute tenere nel 2020 ma saltò tutto per colpa del Covid. Formentera, isola del cuore della coppia, appare il posto designato e il mese prescelto per celebrare il matrimonio sarà con tutta probabilità la fine di giugno. Federica Nargi è tra i concorrenti dell'edizione 2021 di Tale e Quale show. Per lei quella di venerdì 5 novembre sarà l'ultima puntata vista la sua situazione di classifica, ma è chiaro che la trasmissione di Carlo Conti è stata una occasione per rimettersi in gioco in tv.

La Nargi ha spiegato qualche settimana fa di aver accettato la proposta della Rai dopo tanti rifiuti. Più di una volta alla soubrette è stato proposto un reality show ma Lady Matri ha sempre preferito declinare inviti del genere. "Non mi sentirei a mio agio in contesti del genere", avrebbe sottolineato. Per quanto riguarda il compagno Alessandro Matri, Federica Nargi lo ha a più riprese elogiato, raccontando di come si sia innamorata della sua educazione e gentilezza.

