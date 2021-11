Dennis Fantina, la polemica per la bocciatura a The Voice nel 2015 con un brano di Marco Mengoni

05 novembre 2021 a

Dennis Fantina è un cantante italiano, la cui carriera è iniziata con il trionfo nel 2001 della prima edizione di Amici, che allora si chiamava Saranno Famosi. Poi un paio di album all'attivo ma dopo il talent di Maria De Filippi non è mai riuscito ad emergere come sperava nel mondo della musica.

Dennis Fantina, l'amore per Sabrina e i figli. Da Saranno Famosi alla lunga assenza dalla tv

Nel 2015 la partecipazione a The Voice, che quindi poteva costituire una nuova possibilità per dimostrare il suo talento, ma il cantante è stato eliminato durante le ultime blind audition, dove si era presentato con una canzone di Marco Mengoni, Credimi Ancora. Ed è stato proprio il brano a sollevare la polemica, una canzone "poco adatta" a lui secondo i giudici, anche se a sceglierla in realtà non era stato Dennis.

Dennis Fantina, i due figli con la moglie Sabina e la rottura con Maria De Filippi: "Ci siamo persi di vista"

"La canzone che ho portato alle blind è stata richiesta dalla produzione - spiegò in quella circostanza lo stesso Dennis Fantina sulla sua pagina Facebook -. Secondo loro funzionava di più delle 14 che avevo portato. Anche ad altri hanno chiesto di portare una canzone diversa. Alcuni hanno accettato e altri no. In ogni caso di solito la produzione sceglie tra quelle che porti, di solito, ma non nel mio caso (non so per gli altri). Io in tutti questi anni ho sempre fatto quello che faceva di testa sua e sono spesso (sempre praticamente) andato contro al sistema. Questo mio comportamento (nonostante ne vada fiero) non mi ha portato cose buone. Questa volta però ho voluto abbassare la testa e farmi accompagnare da quello che mi chiedevano. Non è andata come mi aspettavo ma va bene lo stesso. Mi sono rimesso in gioco per giocare a questo gioco". Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato nel 2005 con Sabina, e la coppia ha due figli, Nathan e Neal. Dennis Fantina è tra i concorrenti di Tale e Quale show e sarà protagonista anche nella puntata di venerdì 5 novembre in onda su Rai1.

Dennis Fantina: la notorietà con Saranno Famosi e il ritorno sulle scene a Tale e Quale show

