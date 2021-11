Monica Vitti, tre grandi amori e la malattia tipo Alzheimer. Il marito Roberto Russo: "Ci parliamo con gli occhi"

05 novembre 2021 a

Monica Vitti, all'anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, è una delle attrici italiane più famose al mondo. Nata a Roma sotto il segno dello Scorpione, il 3 novembre 1931. Attrice di straordinario talento, ha impresso la sua firma nell’Olimpo dei grandi del cinema. Dal cinema alla tv, passando per i grandi registi con cui ha lavorato, da Antonioni a Monicelli fino ad Alberto Sordi, sono molte le curiosità su una delle dive italiane più talentuose di sempre.

Alle spalle una carriera di 40 anni sul set, e la fama internazionale guadagnata con la tetralogia dell’incomunicabilità firmata da Michelangelo Antonioni e confezionata nei titoli intramontabili L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso. Ha anche lavorato per grandi registi stranieri, come Joseph Losey, Luis Bunuel e Roger Vadim. In tv ha partecipato a una stagione di Domenica In come ospite fissa. Per quanto riguarda la vita privata, Monica Vitti ha avuto tre grandi amori: il primo è il regista Michelangelo Antonioni, il secondo il direttore della fotografia Carlo Di Palma, mentre il terzo e suo più grande è Roberto Russo, che ha sposato nel 2000 dopo ben 27 anni di fidanzamento.

Nel 2020 lo stesso marito è intervenuto al Corriere della Sera per raccontare la malattia che ha colpito da anni l'attrice: “Ci parliamo con gli occhi. Ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria", ha dichiarato parlando del male che l'ha costretta a farla ritirare dalle scene.

La Vitti è stata il simbolo della rivoluzione femminile nel mondo del cinema nostrano, capace di contrattaccare a suon di successi cinematografici i mitici colleghi Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Ha ricevuto diversi premi tra cui 5 David di Donatello come miglior attrice protagonista, 3 Nastri d’Argento e 12 Globi d’oro e 1 Leone d’oro alla carriera. Suo padre era un ispettore romano, sua madre bolognese e per 8 anni ha vissuto a Messina. A lei e ai suoi 90 anni è dedicata la trasmissione su Rai3 Vitti d'arte Vitti d'amore, in onda venerdì 5 novembre.

