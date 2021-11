Tutto su Carlo Conti: il lavoro in banca, la "singletudine" e il figlio Matteo avuto nel 2014

05 novembre 2021 a

Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori più popolari nel mondo della tv italiana. Nato il 13 marzo 1961, a Firenze, dopo il diploma di ragioneria, è entrato nel cuore del grande pubblico per i programmi de L’Eredità, Tale e Quale Show, La Corrida e Top 10 (oltre ovviamente al Festival di Sanremo) ma da giovane ha lavorato in banca: si licenziò appunto all’improvviso capendo di voler seguire il suo sogno, lavorare in radio e in televisione. Per quanto riguarda la vita privata, Conti si è sposato con la moglie Francesca Vaccaro all'età di 51 anni nel giugno 2012.

Carlo Conti, il matrimonio con Francesca Vaccaro a 51 anni: "Prima ero preso da lavoro e divertimento"

"Tutti pensavano fossi una specie di Alberto Sordi perché soffrivo di dongiovannite. Ma alla fine ho spiazzato tutti - ha affermato in una vecchia intervista a Il Giornale -. Mi sono sposato tardissimo perché affetto da singletudine, stavo bene così, ero preso dal lavoro e dal divertimento. Poi a un certo punto della vita mi sono stufato di pensare all'io e avevo voglia di pensare al noi. E' arrivato, così, in modo naturale il matrimonio e la famiglia". In quella stessa intervista Conti ha anche citato l'amico attore Leonardo Pieraccioni: "Lui sostiene che il matrimonio, le storie d'amore, siano una maratona. Lui dice di avere il fiato corto e riesce solo a fare i primi cento metri, io invece sono entrato in corsa agli ultimi chilometri e ho tagliato il traguardo", ha ironizzato. Nel 2012 Carlo Conti ha sposato la costumista di 11 anni più giovane di lui, Francesca Vaccaro. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014.

Tra le curiosità sul suo conto, gli hanno dedicato un asteroide: 78535 Carlo Conti. E' tifosissimo della Fiorentina e inoltre è stato malato di Covid-19, per cui è stato anche ricoverato in ospedale. "Non ho voluto fare preoccupare mia moglie - ha raccontato tempo fa a Oggi è un altro giorno -. Quando facevo le videochiamate, toglievo le cannule dell’ossigeno. Il nostro applauso va al personale sanitario. Devi affidarti a loro, e sperare che il tuo fisico reagisca bene”.

