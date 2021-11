L'Eredità, Linda nuova campionessa ma sbaglia la Sentenza e alla Ghigliottina arriva la beffa

04 novembre 2021 a

a

a

Ancora una puntata avvincente quella de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Giovedì 4 novembre è stata Linda a conquistare il titolo di nuova campionessa, superando al Triello anche Flavia, uno dei personaggi più forti di questa nuova stagione del programma. Linda si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 110.000 euro, ridottosi a 27.500 euro dopo le parole Arbitro, Attesa, Ferribotte, Esemplare e Oracolo. La campionessa, al debutto nel gioco finale, ha scelto la parola Giudizio. Una soluzione che è andata vicinissima alla parola chiave, che in realtà era Sentenza. Il trionfo quindi per la bella Linda è stato davvero sfiorato.

L'Eredità, Flavia nuova campionessa: subito successo alla Ghigliottina. In Assemblea vinti 60.000 euro

Nella giornata di mercoledì 3 novembre invece un altro concorrente era arrivato alla Ghigliottina, vale a dire Claudio. Quest'ultimo si è presentato con un bottino di 22.500 euro dopo diversi dimezzamenti (partiva da 180mila) e doveva mettere insieme le parole foto, macchina, pace, salute e rigore. Il nuovo campione ha provato a vincere con il termine Tempo, ma quello corretto era Movimento.

L'Eredità, Elena nuova campionessa. Un infinito di troppo alla Ghigliottina

Tornando a Linda, la campionessa proverà a conquistare il bottino della Ghigliottina anche nella puntata di venerdì 5 novembre, quando ritroverà di fronte anche Flavia. Appuntamento su Rai1 sempre a partire dalle 18,45 circa con L'Eredità e con Flavio Insinna.

L'Eredità, Claudio nuovo campione. Alla Ghigliottina sbaglia movimento e vede sfumare 22.500 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.