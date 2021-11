Sonia Bergamasco, dagli inizi con Giorgio Strehler al rapporto con Luca Zingaretti: "Con lui sempre solidale"

04 novembre 2021 a

Sonia Bergamasco è una nota attrice italiana, famosa al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Livia nella serie di Rai1 Il Commissario Montalbano, dove appunto interpreta la storica compagna del protagonista. Nata a Milano il 16 gennaio del 1966, sotto il segno del Capricorno, si è inizialmente appassionata alla musica. Ha studiato e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Sonia Bergamasco, il marito Fabrizio Gifuni conosciuto sul set de La meglio gioventù: le due figlie Valeria e Maria

Dopo è arrivata anche la recitazione, studiando nella prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro. Il debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto a teatro: nel 1989 ha preso parte allo spettacolo Faust seguito da Arlecchino servitore di due padroni entrambi diretti da Giorgio Strehler. In carriera la Bergamasco ha trovato spazio pure nella commedia, soprattutto in Quo Vado?, successo di Checco Zalone, dove ha interpretato l’impiegata che cerca di convincere a tutti i costi Checco a lasciare il suo “posto fisso” proponendo le mete più disparate. Ha anche prestato la sua voce per raccontare la storia di Mia Martini, nel docufilm Mia Martini, fammi sentire bella. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è sposata con Fabrizio Gifuni dal 2000. I due hanno recitato insieme nel film La meglio gioventù, uno dei capolavori del cinema italiano, e da quel momento è scoccata la scintilla.

Sonia Bergamasco, le figlie Valeria e Maria con Fabrizio Gifuni: l'amore durante La meglio gioventù

Dal matrimonio sono nate le due figlie Valeria e Maria. Tra le curiosità sul suo conto, per promuovere i nuovi episodi del 2020 de Il commissario Montalbano, l’attrice ha raccontato il suo rapporto con Zingaretti a Tiscali: “Lui sapeva benissimo cosa doveva fare ma è stato davvero faticoso perché era quasi sempre in scena. Sono contenta però di questa sua svolta, perché il commissario Montalbano è anche Luca Zingaretti. Con lui io sono sempre stata solidale", le sue parole. Sonia Bergamasco è la protagonista di La scelta di Maria, la storia del Milite ignoto, in onda su Rai1 giovedì 4 novembre.

La scelta di Maria, il docufilm sulla storia del Milite Ignoto nell'anno del centenario

