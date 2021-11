Gigi D'Alessio, dal figlio Andrea con la Tatangelo al terzogenito Lda cantante come lui: "Deve avere delusioni"

04 novembre 2021 a

Gigi D'Alessio è uno dei cantautori più famosi in Italia e non solo, portavoce della musica neomelodica napoletana in giro per il mondo. Per quanto riguarda la vita privata, D'Alessio ha sposato a 19 anni Carmela Barbato. Da questo primo matrimonio sono nati tre figli: Claudio (nato nel 1986, oggi ha 35 anni), Ilaria (nata nel 1992, oggi ha 29 anni) e " (nato nel 2003, oggi ha 18 anni).

"A mio figlio Luca ho sempre detto che, se vuole fare questo lavoro (il musicista ndr), deve avere delusioni. Io ho preso tanti pugni in faccia. Non alzerò mai il telefono per raccomandare mio figlio. Gli vorrei male", ha raccontato in una vecchia intervista a Rolling Stones. Attualmente Lda (il nome d'arte del figlio) è uno degli allievi della scuola di Amici 21. Tornando alla vita privata, successivamente dopo la fine del matrimonio con la Barbato, si è innamorato di Anna Tatangelo. La relazione di Gigi e Anna Tatangelo è iniziata alla fine del 2005, quando Anna aveva quasi 19 anni, mentre D’Alessio quasi 39. La storia, però, è stata ufficializzata soltanto un anno dopo, a fine 2006: i due artisti sono stati letteralmente travolti da un’onda di critiche ma è durata oltre dieci anni.

Nel 2010, Anna Tatangelo ha dato alla luce il suo primo figlio (quarto per D’Alessio): il piccolo Andrea, che oggi ha 11 anni. A inizio 2020, tuttavia, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ufficializzato la loro rottura: la coppia, dopo quindici anni, si è detta addio. A distanza di un anno e mezzo dalla fine del loro amore, Anna ha ritrovato la serenità al fianco di Livio Cori, mentre D’Alessio ha iniziato una relazione con Denise Esposito, dalla quale aspetta il quinto figlio. D'Alessio è tra gli ospiti di D'Iva, lo show di Iva Zanicchi in onda giovedì 4 novembre.

