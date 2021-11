Silvia Toffanin, dai figli Lorenzo Mattia e Sofia con Pier Silvio Berlusconi alla morte della madre Gemma

04 novembre 2021 a

Silvia Toffanin è una conduttrice italiana, volto amatissimo dal pubblico per la trasmissione Verissimo, della quale è la regina indiscussa, e per la sua unione con Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi. Silvia Toffanin, nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979 sotto il segno dello Scorpione, ha trascorso però la sua infanzia a Cartigliano. Ha partecipato a Miss Italia 1997, arrivando alle selezioni finali.

Il suo esordio sul piccolo schermo invece risale al 2000: Silvia Toffanin è una letterina di Passaparola, programma tv dove è rimasta fino al 2002. Proprio in quell’anno è arrivato anche il suo esordio come conduttrice del programma Nonsolomoda, in onda su Canale5. L’apice della carriera di Silvia, però, è arrivato con Verissimo, dove nel 2006 è diventata conduttrice del programma sostituendo Paola Perego. Per quanto riguarda la vita privata, Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi: da lui ha avuto due bambini: nel 2010 e nel 2015 sono nati, rispettivamente, Lorenzo Mattia e Sofia. Pier Silvio ha avuto un’altra figlia da una precedente relazione a quella con la Toffanin, Lucrezia Vittoria, con cui la conduttrice di Verissimo ha uno splendido rapporto.

Qualche mese fa la Toffanin ha dovuto affrontare il dramma della morte della madre Gemma: "Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro - ha spiegato in una vecchia intervista a Il Fatto Quotidiano -. Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”. Tra le curiosità sul suo conto, Silvia Toffanin si è laureata in lingue e lettere straniere nel 2007. Giovedì 4 novembre è protagonista dell'intervista a Iva Zanicchi nel programma D'Iva, in onda su Canale5.

