Andrea Pucci, l'amore per Priscila e la figlia Rachele. La rottura con Bobo Vieri e quel dolore nell'anima per la mamma

04 novembre 2021 a

a

a

Andrea Baccan, meglio noto come Pucci, è un famoso comico, cabarettista e conduttore che ultimamente si è distinto per essere uno dei giudici dello show di Canale5 Star in The Star, condotto da Ilary Blasi.

Orietta Berti e il no a Playboy: "Ho rifiutato di posare nuda per non sentire mia madre e mia suocera"

Pucci, 56 anni, vanta una lunghissima carriera in numerosi programmi televisivi e il grande pubblico ha imparato ad amarlo essendo stato lui uno degli assoluti protagonisti di Colorado. Per questa ragione, moltissimi fan sono a lui affezionati e anche sui social network non mancano mai di far sentire il loro supporto. La sua prima esperienza assoluta in tv è stata La sai l'ultima, nel 1993 come concorrente e poi - in edizioni successive - come conduttore. Poi Quelli che il calcio, Tiki Taka, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, La pupa e il secchione. Ha pure girato alcuni film tra cui un paio di pellicole con Vanzina e il remake di L'allenatore nel pallone 2. Ma sono soprattutto i suo monologhi a fare successo. Per anni grande amico di Bobo Vieri, ultimamente però i due avrebbero litigato e non si seguono neanche più sui social.

Sergio Friscia, il mistero sulla vita privata: a Striscia la Notizia ha sempre imitato Beppe Grillo

Circa un mese il comico ha affidato il suo dolore a Instagram in un momento in cui era estremamente preoccupato per la mamma, la signora Rosetta, che a 87 anni compiuti, si è rotta due femori, un polso e un ossicino del bacino e si trova in ospedale. Per il comico è un dolore troppo grande. Ha confessato di soffrire come mai ha sofferto in vita sua: “Ho un dolore nell’anima che non lo auguro a nessuno”, ha scritto. La signora Rosetta lotta quotidianamente per la vita. Una vita in cui, come ha spiegato Pucci, ha più sofferto che gioito: una donna che ha visto poco e ha fatto poco, ma ha lavorato sempre per la serenità della sua famiglia. Nella vita privata, Pucci è fidanzato con Priscila Prado, brasiliana di 37 anni, consulente di stile e di immagine, mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione. A sua volta Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.