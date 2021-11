Belen Rodriguez, continua la crisi con Antonino: altra lite furibonda durante il viaggio a Parigi

04 novembre 2021 a

a

a

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più ai ferri corti. Almeno stando alle ultime indiscrezioni la storia tra la showgirl argentina e l'ex hairstylist sarebbe infatti arrivata al capolinea. E pensare che qualche giorno fa la crisi pareva ormai alle spalle. In realtà ci sarebbe stata una furibonda lite a Parigi che avrebbe di nuovo fatto precipitare la situazione. Insomma, problemi sempre più di difficile soluzione dopo che i due hanno avuto una figlia, Luna Marì, solamente pochi mesi fa, a luglio.

Da diverse settimane, dopo l’amore e il calore appunto dimostrato per la nascita della figlia Luna Marì, la coppia è sempre più distante e sui social appaiono frecciatine decisamente equivoche, che sembrano confermare l’addio definitivo. Dopo aver messo a tacere le chiacchiere con una foto ad alto tasso di sensualità insieme, Belen e Antonino sono volati insieme a Parigi, forse proprio per ritrovare quell’armonia di coppia che era venuta a mancare dopo l’arrivo della secondogenita della showgirl argentina (il primo figlio, Santiago, lo ha avuto da Stefano De Martino). Ma le cose non sembrano essere andate nel verso sperato.

Belen Rodriguez e le confessioni hot: "Se credo di saper fare sesso? Nessuno si è mai lamentato"

Dopo essere tornati in Italia, infatti, Belen e Antonino si sono separati nuovamente: la showgirl ha preso parte al compleanno del padre, mentre l’hairstylist si è dilettato in una spesa in solitaria, consumata in camera senza troppo entusiasmo. Secondo il settimanale Oggi, il motivo della nuova crisi sarebbe una discussione fortissima scoppiata durante il viaggio. Questo quindi l’ultimo gossip sulla coppia più chiacchierata del momento. Per ora non c'è alcuna conferma o smentita ufficiale, ma l'armonia per la nascita di Luna Marì sembra essere davvero lontana.

Belen Rodriguez, troppo caldo? Nuda davanti allo specchio: fisico perfetto a un mese dal parto | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.