Stasera in tv giovedì 4 novembre, c'è D'Iva su Canale5: vita privata e carriera dell'Aquila di Ligonchio

Appuntamento con la musica e l'intrattenimento nella prima serata di Canale5 di giovedì 4 novembre. Iva Zanicchi infatti torna in tv con D’Iva, un one woman show in due serate-evento, il 4 e l’11 novembre, in prime time con grandi ospiti e momenti di ilarità, ma anche tanto spazio dedicato alle canzoni dell'Aquila di Ligonchio.

Una storia, quella di Iva Zanicchi, unica e straordinaria: l’infanzia passata appunto a Ligonchio, poi le prime esibizioni nelle balere romagnole, la consacrazione sui più importanti palcoscenic: da Castrocaro al Festival di Sanremo (dove ha ottenuto il primato di cantante donna con più vittorie, ben tre) ed ancora Madison Square Garden di New York e Olympia di Parigi. In D'Iva la Zanicchi intratterrà il pubblico non solo con le canzoni e la musica, ma anche con il suo mondo interiore, alternando alle note la narrazione della sua parte più intima e privata.

Durante la prima puntata di D'Iva in onda giovedì 4 novembre 2021 su Canale 5, Iva Zanicchi si racconterà a cuore aperto in una intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin. Spazio ad un racconto fatto di aneddoti della sua vita privata e sul rapporto con la sua famiglia. Dagli amori alla figlia Michela Ansoldi. Spazio poi alla musica, con grandi ospiti sul palcoscenico: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Con tutti loro l’Aquila di Lingonchio canterà, ma si lascerà andare anche a lunghe chiacchierate ripercorrendo la sua carriera. Appuntamento quindi su Canale5 con D'Iva, a partire dalle 21,40 circa.

