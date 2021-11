Maurizia Calì, chi era: la storia segreta con Domenico Modugno, il figlio Fabio e il matrimonio con Romano Camilli

04 novembre 2021 a

Il libro di Fabio Modugno, figlio segreto e da qualche anno legittimo di Domenico Modugno, icona della musica italiana, ha fatto tornare d'attualità l'incredibile vicenda. Il ragazzo saprà solo in età adulta la verità: non è figlio di Romano Camilli, l'uomo che sua mamma Maurizia Calì ha sposato. Fabio tra l'altro è cresciuto tra l’altro gomito a gomito con Marcello Modugno, l'altro figlio di Mimì.

Fabio Modugno, la battaglia per essere riconosciuto figlio di Domenico: la telefonata sconvolgente e la prova del Dna

La verità è che la madre, un tempo coreografa, aveva avuto una storia d’amore con il cantautore italiano. “Siamo cresciuti insieme”, dirà infatti Fabio sul fratellastro al settimanale Chi in occasione della vittoria sul riconoscimento di paternità. Non si era insospettito nemmeno quando tanti amici facevano notare a lui e Marcello quanto fossero simili. “La verità me la raccontò una persona a me carissima”, prosegue, ovvero la fidanzata di Marcello. Secondo la donna la famiglia dell’artista sapeva perfettamente tutto sul suo conto e ne era a conoscenza persino Mimmo. L’intreccio con Marcello tuttavia non finisce qui: la relazione fra Calì e Modugno infatti avverrà mentre Franca Gandolfi, la moglie del cantante, sarà incinta del figlio. Dopo aver confermato tutto a Fabio, Maurizia invece cercherà di frenarlo da quella forte determinazione nel voler procedere per vie legali pur di ottenere il riconoscimento.

Fabio Modugno, il figlio segreto del grande Domenico: "Così ho scoperto il mio vero padre"

Chi era Maurizia Calì? Ballerina, da giovanissima sceglierà di trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno. Ci riuscirà grazie a Gino Landi, che la vorrà come sua stretta collaboratrice ed infine diventerà scenografa. Trieste però la chiamerà di nuovo a sé negli anni Ottanta e la terrà nella sua culla fino al Duemila, grazie al ruolo di coreografa e assistente presso il Teatro Verdi. Si sposerà invece con l’ingegnere Romano Camilli, un uomo gentile considerato da tutti come una sorta di angelo custode e che per un tragico destino morirà pochi mesi prima che il secondo uomo più importante della vita di Maurizia - Domenico Modugno - esali l’ultimo respiro. Negli anni Sessanta infatti il loro incontro è fatale. Mimmo si è sposato da poco con Franca Gandolfi ed è nel pieno del suo successo. Maurizia però riuscirà ad attirare la sua attenzione e fra i due nascerà una storia segreta, almeno ai media, che porterà nel 1962 alla nascita del figlio Fabio Camilli. L’anno precedente Romano e Maurizia avevano avuto anche un’altra figlia che resterà sempre al fianco del fratello Fabio anche nei momenti più difficili, quando si scoprirà che il padre è Domenico Modugno. Mauriza è venuta a mancare nel 2014.

