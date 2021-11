Piazzapulita, focus su vaccino, Covid e non solo. Le anticipazioni e gli ospiti di Corrado Formigli

04 novembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 4 novembre, su La7 nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Nella trasmissione che si occupa di confronti politici, reportage internazionali e inchieste, mettendo quasi sempre l'attualità in primo piano, anche stasera si parlerà di Covid e di vaccino. In primo piano la situazione che sta vivendo il Paese, l'estensione della campagna ai bambini con meno di dodici anni che dovrebbe partire prima delle feste di Natale e le posizioni intransigenti dei No Vax che continuano a rifiutare il vaccino, nonostante l'aumento dei casi e i focolai che si stanno sviluppano proprio nelle città che hanno ospitato le loro manifestazioni, in particolare Trieste.

Naturalmente si tornerà sulla polemica legata al green pass e si farà il punto sulla situazione della pandemia che in questo momento sta aggredendo soprattutto l'Europa dove i contagi sono in netta risalita. Ovviamente non si parlerà soltanto di Covid, ma verranno affrontati altri argomenti, a partire dalla situazione politica e dei giochi che si stanno iniziando ad aprire per la corsa al Quirinale.

Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti che i produttori hanno annunciato via social. Ci saranno sicuramente lo storico dell'arte Tomaso Montanari; il professore di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, protagonista nella puntata precedente di un duro scontro con Carlo Freccero. In studio anche l'immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico, Sergio Abrignani.

