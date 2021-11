Francesca Neri, la malattia: "Ho pensato al suicidio". L'amore per Claudio Amendola e il silicone tolto dalle labbra

04 novembre 2021 a

Di Francesca Neri, nelle ultime settimane, se n'è parlato tanto. Tutto perché suo marito, Claudio Amendola, ha parlato della sua malattia in tv. L'attrice originaria di Trento, 57 anni, combatte da anni con la cistite interstiziale cronica, una malattia con cui è costretta a convivere come ha raccontato recentemente nel libro pubblicato dal titolo Come carne viva edito da Rizzoli. Neri sarà ospite nella puntata di Oggi è un altro giorno (Rai1) di giovedì 4 novembre 2021.

Ma cosa è la cistite interstiziale cronica? Si tratta di una malattia rara e spesso confusa con altre patologie. Ha un'incidenza di 2 su 10mila che riguarda il 90% dei casi le donne. Si tratta di un disagio pelvico, che si trasforma anche in psicologico, con fastidi a livello di apparato genitale e urinario. Con riflessi sui rapporto sessuali. Di fatto le sostanze tossiche liberate dall'urina vengono "assorbite" dal tessuto che dovrebbe proteggere la vescica. Proprio il dolore e la sofferenza di questa malattia è il tema centrale del libro uscito a inizio ottobre. Ha dichiarato anche di aver "pensato al suicidio". Nella pubblicazione l'attrice ha spiegato di affrontare la vita da un altro punto di vista, più intimo: “Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici. Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi? Mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano”. Accanto a lei, sempre, suo marito: “Claudio mi ha salvato. Crisi, litigi e giornate durissime. Lui c’è sempre stato”, ha concluso.

Francesca Neri è infatti sposata con Claudio Amendola, anche lui attore. I due sono convolati a nozze nel 2010, a New York, ma sono legati dal 1998. Hanno un figlio di nome Rocco (22 anni). In precedenza Neri aveva avuto una relazione con il produttore Domenico Procacci. Tifosa della Lazio, si diletta nella cucina. La sua carriera è decollata nel 1990 per la sua interpretazione nello scabroso film di Bigas Luna Le età di Lulù , in seguito Neri ha preso parte, fra gli altri, a film di successo come Credevo fosse amore… invece era un calesse (accanto all’indimenticabile Massimo Troisi), Al lupo, al lupo (di Carlo Verdone), La mia generazione, Le mani forti, Il dolce rumore della vita, Io amo Andrea, Matrimoni, Carne tremula (di Pedro Almodòvar), La cena per farli conoscere, Il papà di Giovanna e Il siero della vanità. Fra le rare esperienze televisive di Francesca, segnaliamo Francamente me ne infischio, un programma Rai del 1999 in cui affiancò Adriano Celentano.

