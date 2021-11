Non è l'Arena, Martina Vismara: la bomba sexy di OnlyFans. "Non è solo un sito erotico". Il fenomeno dei centri massaggi cinesi a luce rossa

04 novembre 2021 a

Nella puntata di mercoledì 3 novembre, Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti che va in onda su La7, ha iniziato ad occuparsi di prostituzione e pornografia. Tra i servizi andati in onda, una lunga intervista a Martina Vismara. Ma chi è Vismara? E' una giovanissima youtuber, modella e influencer di origini milanesi. La ventenne è protagonista del mondo dei social dove si è affermata grazie anche alle sue foto molto sexy. Posa spesso in biancheria intima e senza inibizioni. E' anche una delle donne con più follower su OnlyFans, un sito molto particolare, attraverso il quale è possibile seguire la vita del protagonista di una pagina, pagando un abbonamento. Molte immagini ovviamente sono quasi a luce rossa, ma Vismara non lo considera un sito solo erotico: "Posso pubblicare anche la ricetta di una torta e per vederla devi pagare".

L'abbonamento per seguire lei costa 16 euro e 99 e con i soldi si è comprata una casa. Su OnlyFans Martina Vismara è l'italiana più amata. Anche nel corso dell'intervista concessa a Non è l'Arena, la modella e influencer si è lasciata filmare a tratti indossando soltanto biancheria intima. Oltre a Martina Vismara, nella parte del programma condotto da Massimo Giletti che si è occupata di erotismo e prostituzione, sono stati trasmessi altri servizi su un mercato che coinvolge milioni di persone. Lo stesso Giletti ha intervistato una escort che si concede soltanto davanti a somme ingenti e che ha duramente criticato il mondo dei calciatori, descritti "brutte persone" che non tirano fuori i soldi e vogliono fare sesso senza utilizzare il preservativo.

Ma Non è l'Arena ha raccontato anche i massaggi cinesi "avanzati": si entra nel centro per un massaggio rilassante, ma viene offerta una prestazione sessuale. Anche in questo caso si tratta di un "servizio" che viene proposto in numerose città italiane. Nel corso degli ultimi anni, le forze dell'ordine hanno smantellato numerosi centri cinesi di massaggi hot.

https://www.la7.it/nonelarena/video/roma-massaggi-a-luci-rosse-04-11-2021-406483

