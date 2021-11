Benedetta Rossi, la ricetta delle olive ascolane raccontata a Linus e Nicola Savino di Radio Deejay

04 novembre 2021 a

a

a

Giornate milanesi per Benedetta Rossi, la food blogger da 4 milioni di follower su Instagram. Interviste, ospitate, collaborazioni, Benedetta è stata anche a Radio Deejay ospite di Linus e Nicola Savino durante Deejay chiama Italia. Proprio durante la storica trasmissione radio di metà mattinata la food blogger originaria di Porto San Giorgio ha spiegato come si preparano le sue olive ascolane.

La ricetta dello storico piatto ascolano l'ha più volte esposta a qualche diatriba essendo una preparazione che, spostandosi di pochi chilometri, cambia in alcuni dettagli. Questa la ricetta che ha sempre proposto nel suo blog Fatto in casa da Benedetta e raccontata, a sommi capi, a Radio Deejay: 50-60 olive grandi, 500 g macinato misto (300 g manzo, 100 g maiale, 100 g pollo), mezza cipolla, mezza carota, mezza costa di sedano, mezzo bicchiere di vino bianco, 1 cucchiaio di parmigiano, 1 uovo, sale, noce moscata. Per la panatura: 4-5 uova, farina, pangrattato e olio di semi di girasole.

A Nicola Savino è venuta subito l'acquolina e si è preoccupato di quante ne può mangiare una persona. Benedetta ha detto 10-15, ma Matteo Curti - altro protagonista della storica trasmissione radiofonica - ha rilanciato a 20. Con Benedetta che ha raccontato come dalle sue parti le olive ascolane si mangino insieme ai cremini fritti marchigiani.

Linus a Gubbio per il Tour de Fans, Patente da matto poi bruschetta al tartufo a cena | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.