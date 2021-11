Barbara Foria, l'imitatrice di Myrta Merlino e quel fidanzato rimasto misterioso

03 novembre 2021 a

Barbara Foria concorrente de I Soliti Ignoti, il quiz game di Rai1 condotto da Amadeus. Attrice, imitatrice, conduttrice, recentemente Foria ha avuto successo imitando la conduttrice de La7 Myrta Merlino. Nei giorni scorsi, la vera Myrta Merlino l'ha voluto incontrare a L’Aria che Tira. La Foria si è presentata con una parrucca simile ai capelli della Merlino. Poi ha detto: “Se io sono qui con te è da collante, noi non ci conoscevamo. Se si è intelligenti si è anche autoironici, io faccio una parodia, esaspero. Siamo due pazzesche”.

Napoletana, 46 anni, Foria prima di intraprendere la carriera di attrice, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli ed è regolarmente iscritta all’albo degli avvocati. La sua carriera come attrice comica prende vita all’inizio degli anni Duemila, quando partecipa a diversi programmi televisivi per la Rai, La 7 e Comedy Central. Tra questi Tintoria Show, Pirati, Assolo Comicità in tour e Cuore Al centro della Coppia. Lavora per molti anni a teatro al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com, per la regia di Serena Dandini e nel 2009 è uno dei volti di Rai4, inviata di spicco dell’irriverente magazine Sugo di Gregorio Paolini. Nel 2017 è nel cast della fiction Un passo dal cielo 4, nel ruolo di una blogger, e torna nello stesso anno al fianco di Simona Ventura diventando comica fissa del programma Mediaset Selfie dove lancia il tormentone “Bella dentro”. Partecipa a Colorado e dal 2020 è nel cast del programma di intrattenimento di Italia1 Enjoy e in quello fisso della nuova edizione di Quelli Che il Calcio dove interpreta svariati personaggi.

Della vita privata di Barbara Foria si sa che è al momento single e non ha figli. In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver vissuto una relazione davvero molto importante ed di aver pensato di avere anche dei bambini. Ospite di Caterina Balivo la comica aveva ammesso che l’uomo per il quale farebbe follie è sicuramente Stefano De Martino.

