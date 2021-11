L'Eredità, Claudio nuovo campione. Alla Ghigliottina sbaglia movimento e vede sfumare 22.500 euro

03 novembre 2021 a

Nuovo campione a L'Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna in onda ogni giorno su Rai1 nella fascia preserale che anticipa il telegiornale delle 20. Si tratta della new entry assoluta Claudio. Ma alla Ghigliottina di oggi mercoledì 3 novembre 2021, il ragazzo che lavora nel mondo dei motori, non è fortunato.

Claudio al gioco finale de la Ghigliottina si è presentato con un bottino di 22.500 euro dopo diversi dimezzamenti (partiva da 180mila) e doveva mettere insieme le parole foto, macchina, pace, salute e rigore. Il nuovo campione prova a vincere con il termine tempo, ma quello corretto era movimento. Claudio ci riproverà nella puntata di domani.

Al triello il nuovo campione l'ha spuntata su Teodorino e Flavia, tre volte campionessa, rispondendo alla prima botta a una domanda sul pilota Mario Andretti soprannominato "piedone" e un'altra sulla polemica tra Petrarca e alcuni medici che raccomandavano di limitare il consumo della frutta. Un periodo molto vivace questo de L'Eredità che vede tanti campioni avvicendarsi senza nessuno che riesce a imporre la propria leadership per lungo tempo come capitato la scorsa stagione con Cannoletta e Aurora.

