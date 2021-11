Wanda Nara e Mauro Icardi, di nuovo addio. Spunta un video a luci rosse e un'altra donna

03 novembre 2021 a

a

a

Non c'è pace per Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore è completamente sparito dai social, mentre la moglie è volata - da sola - a Milano e sta riempiendo la sua pagina social di foto sempre più prorompenti. Le ultime indiscrezioni dicono che i due hanno di nuovo rotto con Wanda che, a un'amica, avrebbe confessato di non voler più "sapere nulla" del marito. A scatenare la rottura definitiva sarebbe stato, secondo i bene informati, un video a luci rosse inviato da Eugenia "China" Suarez all'attaccante del Psg. Inoltre sarebbe spuntata anche un'altra donna.

Il matrimonio stavolta sarebbe davvero ai titoli di coda secondo quanto riportano i media argentina. Yanina Latorre, giornalista vicina alle vicende della coppia, ha ricevuto un messaggio sulla storia direttamente della stessa Wanda: "Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente". Il fattore scatenante - a detta della giornalista - sarebbe stato un video a luci rosse che Eugenia Suarez avrebbe mandato al giocatore. La showgirl, intanto, è tornata a Milano senza i figli nè Icardi e ha già tolto dai social network il post di riconciliazione con l'attaccante del Psg, che nel frattempo si è tolto da Instagram, cancellando il suo account. Il video in questione e il presunto flirt di Maurito con un'altra donna, la modella Rocio Guirao Diaz, prima di Eugenia Suarez, avrebbero definitivamente aggravato la situazione fra i due.

Wanda Nara e Icardi, il messaggio hot di Eugenia Suarez a Mauro: "Vorrei incontrarti dove nessuno ti conosce" | Foto

Ma chi è Rocio Guirao Diaz? L'affermata modella argentina di San Isidro, 37 anni, sarebbe stata per un periodo nel mirino dell'ex attaccante di Inter e Sampdoria. Un corteggiamento pare non andato a buon fine, precedente al flirt con China Suarez. Rocío nel frattempo è diventata anche una conduttrice tv ed apparsa anche nella versione sudamericana di Ballando con le Stelle. Sposata, ha tre figli e abita negli States, a Miami.

Wanda Nara si riprende Icardi: il messaggio che mette fine al caso-Suarez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.